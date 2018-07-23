 У Росії проходять мітинги проти підвищення пенсійного віку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

У Росії проходять мітинги проти підвищення пенсійного віку

Десятки тисяч демонстрантів вийшли в Росії на протести проти пенсійної реформи в країні. Найбільші мітинги відбулися в Москві та Єкатеринбурзі.

Учасники акції протесту проти пенсійної реформи в Москві

Учасники акції протесту проти пенсійної реформи в Москві

У Росії у суботу, 28 липня, пройшли акції протесту проти підвищення пенсійного віку, запланованого російським урядом, інформує агенція AP.

У Москві на демонстрацію, влаштовану Комуністичною партією РФ, вийшли близько 10 тисяч осіб. Приблизно стільки ж людей протестували в Єкатеринбурзі. Повідомляється, що акції протесту також пройшли в низці великих міст Росії, включно із Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону та Волгоградом.

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Нагадаємо, Державна дума Росії 19 липня прийняла в першому читанні урядовий законопроект про зміни до пенсійного законодавства, зокрема щодо підвищення пенсійного віку. Згідно з документом, вік виходу на пенсію в Росії буде підвищено з 55 до 63 років для жінок (з 2028 року) та з 60 до 65 років для чоловіків (з 2034 року). На думку російського уряду, ці заходи дозволять створити умови для підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, а також для щорічної індексації пенсій вище рівня інфляції.

Проект реформи викликав негативну реакцію в російському суспільстві. Серед політичних сил, які підтримують протести, зазвичай лояльна владі Комуністична партія, а також ліберальне "Яблуко".

Противники реформи вимагають проведення всеросійського референдуму з питання пенсійної реформи, перед тим як парламент РФ продовжуватиме розгляд законопроекту у вересні.

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