 У Росії проходять марші пам′яті Бориса Нємцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

У Росії проходять марші пам'яті Бориса Нємцова

У містах Росії проходять акції на вшанування пам'яті убитого чотири роки тому російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Хода у Москві на вшанування пам'яті Бориса Нємцова

Хода у Москві на вшанування пам'яті Бориса Нємцова

У Москві в неділю, 24 лютого, були посилені заходи безпеки у зв'язку з початком узгодженої з владою акції з ушанування пам'яті вбитого чотири роки тому російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Як передає з місця події кореспондент DW, хода розпочалася трохи раніше запланованого часу, о 13:45 за місцевим часом. Мітингувальники йдуть центральними вулицями російської столиці. Організатори очікують, що в заході візьмуть участь до 30 тисяч людей. Як передає некомерційне об'єднання волонтерів "Білий лічильник", число учасників акції незабаром після її початку перевищило 10 тисяч осіб. У прес-службі поліції Москви повідомили про шість тисяч учасників.

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Кілька осіб забрали всі квіти, фотографії та свічки з Великого москворецького мосту. Очевидці стверджують, що правоохоронці не завадили процесу. Тим часом активісти почали відновлювати меморіал. (28.03.2015)

Тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Росії з метою вшанувати пам'ять убитого майже три роки тому російського опозиційного політика Бориса Нємцова. (25.02.2018)

У Вільнюсі перед посольством Росії у Литві відбулася офіційна церемонія відкриття скверу імені вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова. (25.08.2018)

Поліція дозволила демонстрантам пронести з собою всі приготовані ними для акції плакати. Людей оглядали в спеціальному наметі співробітники правоохоронних органів і головного управління з протидії екстремізму МВС РФ. "Всіх не перестріляєш", "Імпічмент - люстрації", "Герої не вмирають! Росія буде вільною" - з такими гаслами люди вийшли на ходу в столиці РФ.

До мітингувальників приєдналися відомі політики і правозахисники - російський опозиційний політик Ілля Яшин, активіст Марк Фейгін, позбавлений у квітні 2018 року адвокатського статусу, письменник і журналіст Дмитро Биков.

Акція пам'яті Бориса Нємцова проходить і в Санкт-Петербурзі. Там усю площу проведення мітингу по периметру відгородили спецтехнікою. В акції, за даними кореспондента DW, беруть участь близько півтори тисячі осіб.

Чотири роки тому

Заходи, присвячені вбитому російському опозиціонеру, проходять 24 лютого у багатьох містах Росії. Вперше марш пам'яті Бориса Немцова відбувся 1 березня 2015 року. За різними даними, він зібрав тоді від 16 тисяч до 100 тисяч осіб.

Борис Нємцов був убитий пострілами в спину 27 лютого 2015 року у Москві. Виконавці злочину засуджені до тривалих термінів тюремного ув'язнення, але замовники вбивства досі не знайдені. У 2017 році на фасаді московського будинку, де жив Нємцов, була встановлена ​​меморіальна табличка. Іменем політика також назвали площу у Вашингтоні та сквер у Вільнюсі

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