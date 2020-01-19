У Росії проходять акції пам'яті Бориса Нємцова

У низці міст Росії в суботу, 29 лютого, проходять марші пам'яті одного з лідерів опозиції Бориса Нємцова, вбитого п'ять років тому. Найбільша з цих акцій відбувається в центрі російської столиці. Учасники акції проходять через рамки металошукачів з установленими камерами фіксації, поліція вибірково перевіряє документи, передає кореспондент DW.

За даними місцевого об'єднання волонтерів "Білий лічильник", що проводить підрахунок учасників мітингів і маніфестацій, на акцію на Страсному бульварі зібралися 21,7 тисячі осіб. Поліція наводить інші цифри - близько восьми тисяч учасників.

На всьому маршруті ходи від Страсного бульвару до проспекту Сахарова чергують співробітники поліції і Росгвардіі, передає кореспондент DW. Поліцейські в гучномовці попереджають, що закон забороняє учасникам масових заходів використовувати маски або в інший спосіб приховувати свої обличчя.

Влада Москви дала згоду на марш пам'яті Бориса Нємцова ще в середині лютого. Чиновники дозволили пройтися маршрутом від Страсного бульвару до проспекту Сахарова. Вже вранці вздовж заявленого маршруту стояли автозаки, зазначає російське видання "Новая газета".

Організаторами була заявлена ​​кількість учасників в 30 тисяч чоловік. Акцію організували Фонд боротьби з корупцією, російська партія "Яблуко", рух "Солідарність", "Меморіал", ПАРНАС, Лібертаріанська партія Росії, Партія змін та інші організації.

Акції в інших містах

Акції пам'яті убитого в 2015 році політика відбулися й в інших містах - зокрема, в Санкт-Петербурзі. У заході в другому за значенням місті Росії взяли участь близько тисячі осіб, повідомили в пресслужбі регіонального управління МВС РФ. Тим часом активісти повідомили про затримання декількох учасників акції, передає агенція новин "Інтерфакс".

Аналогічні масові заходи відбулися також в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Барнаулі, Челябінську, Іркутську. Їхні учасники цього року виступають також проти вироків у справі "Мережі" і змін до конституції.

Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.