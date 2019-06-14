 У Росії проти матері, котра купила дитині ліки від епілепсії, порушили справу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2019

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Новини

У Росії проти матері, котра купила дитині ліки від епілепсії, порушили справу

Росіянка купила в інтернеті фрізіум для дитини, хворої на епілепсію. Цей препарат не зареєстрований в РФ. Посилку конфіскували митники, у жінки провели обшук та порушили кримінальну справу.

Ліки

У Москві проти матері хворої на епілепсію дитини порушили кримінальну справу. Приводом стала купівля в інтернеті медичного препарату фрізіум, не зареєстрованого в Росії, повідомила директорка дитячого хоспіса "Дім з маяком" Ліда Моніава на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер, 15 серпня.

За словами директорки хоспіса, співробітники Федеральної митної служби Росії п'ять годин протримали жінку на ім'я Олена в одному з поштових відділень Москви. "Посилку з ліками конфіскували. Додому приїхали з обшуком. Вилучили системний блок від комп'ютера. Порушили кримінальну справу за фактом", - зазначила Моніава, не уточнивши, за якою саме статтею порушено справу.

Співробітники правоохоронних органів стверджували, що мають заарештувати жінку, але "зглянуться на обставини та робити цього не будуть", додала Моніава. За її словами, митники заявили, що їм відомо про "ще кілька посилок" з цим препаратом, що надійшли до Москви.

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Ліки необхідні понад двом тисячам невиліковно хворим дітям у РФ

Директорка "Дому з маяком" наголошує, що всупереч даним міністерства охорони здоров'я РФ про невелику кількість дітей, що потребують протиепілептичних препаратів, такі ліки необхідні понад 2000 дітей. Адресна закупівля від відомства все ще не відбулася, і ліки все ще не зареєстровані, каже Моніава.

Вона переконана, якщо влада РФ не вживатиме необхідних заходів, включно з прискореною реєстрацією низки медичних препаратів, "завтра в Росії буде відкрито 2100 кримінальних справ проти батьків невиліковно хворих дітей".

Цей випадок непоодинокий. У червні 2018 року в Москві було порушено кримінальну справу проти Катерини Коннової, мами невиліковно хворого хлопчика. Жінка придбала для дитини 20 мікроклізм діазепаму в інтернеті, а потім спробувала продати батькам інших дітей з епілепсією чотири мікроклізми, які не знадобилися. Конновій загрожувало до восьми років позбавлення волі. Після широкого громадського резонансу МВС РФ закрило справу.

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