 У Росії пройшли акції пам′яті Бориса Нємцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

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Новини

У Росії пройшли акції пам'яті Бориса Нємцова

Акції пам'яті убитого п'ять років тому російського політика Бориса Нємцова пройшли у Москві та інших містах РФ. Згідно з даними волонтерів, у російській столиці марш відвідали 22 тисячі осіб.

На акції пам'яті Бориса Нємцова в Москві

На акції пам'яті Бориса Нємцова в Москві

У низці міст Росії в суботу, 29 лютого, пройшли марші пам'яті одного з лідерів опозиції Бориса Нємцова, вбитого п'ять років тому. Найбільша з цих акцій відбулася в центрі російської столиці. Учасники акції проходили через рамки металошукачів з установленими камерами фіксації, поліція вибірково перевіряла документи, передає кореспондент DW.

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У містах Росії проходять акції на вшанування пам'яті убитого чотири роки тому російського опозиційного політика Бориса Нємцова. (24.02.2019)

За даними місцевого об'єднання волонтерів "Білий лічильник", що проводить підрахунок учасників мітингів і маніфестацій, на акцію на Страсному бульварі зібралися 21,7 тисячі осіб. Поліція наводить інші цифри - близько 10,5 тисячі учасників.

На всьому маршруті ходи від Страсного бульвару до проспекту Сахарова чергували співробітники поліції і Росгвардіі, передає кореспондент DW. Поліцейські в гучномовці попереджали, що закон забороняє учасникам масових заходів використовувати маски або в інший спосіб приховувати свої обличчя.

Влада Москви дала згоду на марш пам'яті Бориса Нємцова ще в середині лютого. Чиновники дозволили пройтися маршрутом від Страсного бульвару до проспекту Сахарова. Вже вранці вздовж заявленого маршруту стояли автозаки, зазначає російське видання "Новая газета".

Організаторами була заявлена ​​кількість учасників в 30 тисяч чоловік. Акцію організували Фонд боротьби з корупцією, російська партія "Яблуко", рух "Солідарність", "Меморіал", ПАРНАС, Лібертаріанська партія Росії, Партія змін та інші організації.

Акції в інших містах

Акції пам'яті убитого в 2015 році політика відбулися й в інших містах - зокрема, в Санкт-Петербурзі. У заході в другому за значенням місті Росії взяли участь близько тисячі осіб, повідомили в пресслужбі регіонального управління МВС РФ. Тим часом активісти повідомили про затримання декількох учасників акції, передає агенція новин "Інтерфакс".

Аналогічні масові заходи відбулися також в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Барнаулі, Челябінську, Іркутську. Їхні учасники цього року виступають також проти вироків у справі "Мережі" і змін до конституції.

Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.

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