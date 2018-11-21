У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму

Московська транспортна компанія "Гранд Сервис Экспресс" в п'ятницю, 8 листопада, розпочала продаж квитків на пасажирські потяги до анексованого Криму. Їх, зокрема, можна оформити на офіційному сайті перевізника і в залізничних касах, інформує агенція "Інтерфакс".

Перші потяги прибудуть з Росії до анексованого півострова в третій декаді грудня. Так, з 23 грудня курсуватиме поїзд із Санкт-Петербурга до Севастополя, а з 24 грудня - з Москви до Сімферополя. Перший буде йти понад 43 години, другий - 33 години. Потяги курсуватимуть по мосту через Керченську протоку, який з'єднує материкову Росію з анексованим Кримом.

Нагадаємо, що рух легкових автомобілів і автобусів по кримському мосту відкрили 16 травня 2018 року, проїзд вантажівок - 1 жовтня 2018 року. Вантажні поїзди, як очікується, запустять до Криму в червні 2020 року. Україна в кінці 2014 року припинила залізничне сполучення з анексованим Росією Кримом.