 У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму

У Росії вже можна купити залізничні квитки до Криму. Потяги курсуватимуть по мосту через Керченську протоку - із Санкт-Петербурга до Севастополя та з Москви до Сімферополя.

Міст через Керченську протоку до анексованого Росією Криму

Міст через Керченську протоку до анексованого Росією Криму

Московська транспортна компанія "Гранд Сервис Экспресс" в п'ятницю, 8 листопада, розпочала продаж квитків на пасажирські потяги до анексованого Криму. Їх, зокрема, можна оформити на офіційному сайті перевізника і в залізничних касах, інформує агенція "Інтерфакс".

DW.COM

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що Керченський міст зміщується. В інфоцентрі "Кримський міст" це заперечують. (21.11.2018)

Європейський Союз запровадив санкції проти шести російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського мосту в анексованому Криму. Відкриття мосту символізує контроль РФ над півостровом, зазначили в ЄС. (31.07.2018)

Перші потяги прибудуть з Росії до анексованого півострова в третій декаді грудня. Так, з 23 грудня курсуватиме поїзд із Санкт-Петербурга до Севастополя, а з 24 грудня - з Москви до Сімферополя. Перший буде йти понад 43 години, другий - 33 години. Потяги курсуватимуть по мосту через Керченську протоку, який з'єднує материкову Росію з анексованим Кримом. 

Нагадаємо, що рух легкових автомобілів і автобусів по кримському мосту відкрили 16 травня 2018 року, проїзд вантажівок - 1 жовтня 2018 року. Вантажні поїзди, як очікується, запустять до Криму в червні 2020 року. Україна в кінці 2014 року припинила залізничне сполучення з анексованим Росією Кримом.

Дивитись відео 00:55

"Кримський міст": Україна готує позови проти Росії (15.05.2018)

Аудіо й відео до теми

"Кримський міст": Україна готує позови проти Росії (15.05.2018)  

Також за темою

Russland Brücke über die Straße von Kertsch

В Україні заявили, що Керченський міст зміщується 21.11.2018

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що Керченський міст зміщується. В інфоцентрі "Кримський міст" це заперечують.

Eröffnung der neuen Brücke auf der Halbinsel Krim

США засудили відкриття Росією мосту в анексований Крим 16.05.2018

Міст через Керченську протоку вказує на наміри Москви й надалі нехтувати міжнародним правом, вважають у Державному департаменті США.

Ukraine | Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland auf einer Pressekonferenz in Kiew

Канада засудила відкриття мосту в анексований Росією Крим 17.05.2018

Міст через Керченську протоку збудували з метою зміцнити незаконне володіння Росії Кримом і ізолювати його від решти території України, заявила міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Реклама

Докладно

Ukraine Schüler lernen Ukrainisch (picture alliance/dpa/Tass/P. Sivkov)

Російські школи в очікуванні переходу на українську (відео)

У вересні 2020 року школи з російською мовою викладання повинні перейти на українську. Та чи готові вони?  

У Брюсселі 18-19 листопада відбудуться перші переговори про корективи до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС

Україна ініціює зміни угоди про асоціацію з ЄС

Україна хоче переглянути угоду про асоціацію з Європейським союзом, аби "вона відповідала реаліям часу".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  