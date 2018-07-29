 У Росії померла вдова Слободана Мілошевича - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

У Росії померла вдова Слободана Мілошевича - ЗМІ

У Росії у віці 76 років померла вдова колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича Міріана Маркович. Вона вважалася радницею чоловіка, звинуваченого у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Міріана Маркович

Міріана Маркович

DW.COM

Міжнародний трибунал ООН закрив процес у справі колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, який кілька днів тому помер у Гаазі. Тим часом сербська юстиція скасувала ордер на арешт вдови екс-диктатора Міри Маркович. (14.03.2006)

Вдова екс-президента Югославії Слободана Мілошевича Міріана ("Міра") Маркович померла у Росії на 77-му році життя. Про це у понеділок, 15 квітня, повідомили сербські ЗМІ. За даними сербського суспільно-правового телеканалу RTS, Маркович померла у лікарні. Соціалістична партія Сербії, заснована Мілошевичем, висловила співчуття рідним Маркович.

Міра Маркович брала активну участь у політиці та вважалась одним із головних радників Мілошевича. У 2003 році Маркович покинула Сербію, де її звинуватили у зловживанні службовим становищем. У 2006 році сербський суд видав міжнародний ордер на її арешт. У 2008 році влада Росії надала вдові екс-президента Югославії та її сину політичний притулок.

Міру Маркович називали Леді Макбет Балкан (на фото - із чоловіком Слободаном Мілошевичем, 2000 рік)

Міру Маркович називали "Леді Макбет Балкан" (на фото - із чоловіком Слободаном Мілошевичем, 2000 рік)

Слободан Мілошевич був затриманий у Белграді у 2001 році і доставлений до Гааги, де повинен був постати перед міжнародним трибуналом по колишній Югославії за звинуваченням у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. У березні 2006 року 64-річний Мілошевич помер у в'язниці, після чого судова справа щодо нього була закрита.

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