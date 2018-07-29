У Росії померла вдова Слободана Мілошевича - ЗМІ

Вдова екс-президента Югославії Слободана Мілошевича Міріана ("Міра") Маркович померла у Росії на 77-му році життя. Про це у понеділок, 15 квітня, повідомили сербські ЗМІ. За даними сербського суспільно-правового телеканалу RTS, Маркович померла у лікарні. Соціалістична партія Сербії, заснована Мілошевичем, висловила співчуття рідним Маркович.

Міра Маркович брала активну участь у політиці та вважалась одним із головних радників Мілошевича. У 2003 році Маркович покинула Сербію, де її звинуватили у зловживанні службовим становищем. У 2006 році сербський суд видав міжнародний ордер на її арешт. У 2008 році влада Росії надала вдові екс-президента Югославії та її сину політичний притулок.

Міру Маркович називали "Леді Макбет Балкан" (на фото - із чоловіком Слободаном Мілошевичем, 2000 рік)

Слободан Мілошевич був затриманий у Белграді у 2001 році і доставлений до Гааги, де повинен був постати перед міжнародним трибуналом по колишній Югославії за звинуваченням у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. У березні 2006 року 64-річний Мілошевич помер у в'язниці, після чого судова справа щодо нього була закрита.

Дивитись відео 02:22 Поділитись 25 років боснійській війні: як розкрутилася спіраль насилля (06.04.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2anGW 25 років боснійській війні: як розкрутилася спіраль насилля