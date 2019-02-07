У Росії поліція затримала учасників "Маршу материнського гніву"

У кількох містах Росії у неділю, 10 лютого, відбулися протести активістів на підтримку прав людини під назвою "Марш материнського гніву". Щонайменше сімох учасників акції у Санкт-Петербурзі, у тому числі організаторку маршу, затримала поліція. Кореспонденти DW також повідомляють про щонайменше трьох затриманих під час акції у Москві.

"Марші материнського гніву", організовані на підтримку активістки руху "Відкрита Росія" Анастасії Шевченко та інших політв'язнів Росії, відбулися також у Єкатеринбурзі, Казані, Ростові-на-Дону та низці інших російських міст.

У Москві на мітинг зібралося кілька сотень учасників. Загалом, як повідомляє кореспондент DW, акція у центрі російської столиці пройшла мирно, але на її початку відбулася сутичка між її учасниками та активістами націоналістичного руху SERB. За даними кореспондента DW, наразі затримали щонайменше трьох осіб, при цьому двоє із затриманих - представники SERB.

У Санкт-Петербурзі на акцію протесту вийшли близько 200 людей. За даними російського правозахисного медіа-проекту ОВД "Инфо", поліція затримала під час цієї акції сімох учасників, у тому числі організаторку.

Приводом для акції протесту послугувала справа активістки "Відкрита Росія" Анастасії Шевченко, засудженої 23 січня до домашнього арешту до 20 березня за участь у діяльності "небажаної" у Росії організації. Наприкінці січня у реанімації померла донька активістки, зустрітися з якою Шевченко не допустили.