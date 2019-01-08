 У Росії подовжили термін слідства в справі українських моряків - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2019

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Новини

У Росії подовжили термін слідства в справі українських моряків - адвокат

Попереднє слідство щодо українських моряків, затриманих під час інциденту в Керченській протоці, подовжено до кінця весни, повідомив адвокат Микола Полозов.

Микола Полозов

Микола Полозов

Російський адвокат Микола Полозов, який координує роботу із захисту в РФ українських моряків, затриманих під час інциденту в Керченській протоці, повідомив про подовження терміну попереднього слідства в цій справі.

Як сказав Полозов агентству "Інтерфакс" в суботу, 12 січня, термін попереднього слідства подовжено до 25 травня. Щодо терміну арешту моряків, то  слідство просить продовжити його до кінця квітня, додав адвокат.

Подальше подовження терміну слідства у справі буде залежати від інтенсивності слідчих дій, зауважив російських правник. "Скільки триватиме слідство, я не можу знати, це залежить від обсягу слідчих дій, а нас слідчі не посвячують у свої плани", - сказав адвокат.

15 січня Лефортовський суд Москви розгляне клопотання слідчого про продовження обвинуваченим терміну арешту до 26 квітня, зазначає "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше Полозов зазначив у інтерв'ю DW, що питання звільнення українських моряків є політичним. "Безумовно, питання долі моряків не залежить ні від слідства, ні від суду. Рішення лежить у площині ухвалення політичних рішень Кремлем і особисто президентом Росії Володимиром Путіним", - наголосив адвокат. Він додав, що якщо російська влада ухвалить позитивне рішення щодо звільнення моряків, то воно не обумовлюватиметься жодними процесуальними діями. У Москві допустили можливість обміну українських моряків, але лише після винесення вироків та після президентських виборів в Україні.

DW.COM

Двоє останніх моряків із захоплених Росією українських кораблів назвали себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола полозов. Росія відмовляється визнавати за ними цей статус. (27.12.2018)

РФ може обміняти затриманих у Керченській протоці українських моряків на російських в'язнів в Україні, пише видання "Известия" з посиланням на дипломата РФ. Обмін, однак, може відбутися вже після виборів в Україні. (11.01.2019)

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Були затримані і згодом заарештовані 24 українські моряки, що перебували на цих суднах. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими та відмовилися від дачі свідчень.

Так само військовополоненими їх вважають і в Києві. Натомість Москва звинувачує моряків у "незаконному перетині кордону" та ще й із "застосуванням насильства або загрозою його застосування". Росіяни категорично відмовляються визнавати затриманих військовополоненими, звинувачуючи їх у "кримінальному злочиі". У Москві також кажуть, що Росія та Україна офіційно не перебувають у стані війни чи збройного конфлікту.

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