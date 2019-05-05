У Росії пасажирський літак зробив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво"

Пасажирський лайнер Superjet-100, що летів рейсом з Москви до Мурманська, був змушений зробити аварійну посадку невдовзі після вильоту з аеропорту "Шереметьєво".
В аеропорту "Шереметьєво" зробив аварійну посадку пасажирський лайнер Superjet-100 (SSJ-100). Інцидент стався в неділю, 5 травня, невдовзі після вильоту літака з аеропорту, повідомили в прес-службі міжнародного летовища агенції новин "Інтерфакс".
За даними прес-служби аеропорту, літак вдарився об злітно-посадкову смугу, здійснюючи жорстку посадку. "Проводиться аварійно-рятувальна робота", - цитує "Інтерфакс" речницю летовища.
Повідомляється про щонайменше 10 постраждалих унаслідок аварійної посадки. Раніше повідомлялося, що на борту літака перебувало 73 пасажири та члени екіпажу.
Згодом сталов відомо про істотні пошкодження літака. "Хвостова частина повністю зруйнована. (...) Рятувальники намагаються дістатися до задніх рядів сидінь, де можуть бути постраждалі ", - сказав співрозмовник "Інтерфаксу" в МНС РФ. Фахівці з'ясовують причини пожежі та аварійної посадки літака.
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