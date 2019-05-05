У Росії пасажирський літак здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво"

В аеропорту "Шереметьєво" зробив аварійну посадку пасажирський лайнер Superjet-100 (SSJ-100). Інцидент стався в неділю, 5 травня, невдовзі після вильоту літака з аеропорту, повідомили в прес-службі міжнародного летовища агенції новин "Інтерфакс".

За даними прес-служби аеропорту, літак вдарився об злітно-посадкову смугу, здійснюючи жорстку посадку. "Проводиться аварійно-рятувальна робота", - цитує "Інтерфакс" речницю летовища.

Тим часом у прес-службі Слідчого комітету (СК) Росії підтвердили загибель одного та поранення чотирьох осіб унаслідок трагічного інциденту, передає "Інтерфакс". Раніше в МНС РФ повідомили про те, що шістьох потерпілих унаслідок авіакатастрофи доставили до лікарень. За попередніми даними, на борту літака перебувало 73 пасажири та члени екіпажу.

Згодом сталов відомо про істотні пошкодження літака. "Хвостова частина повністю зруйнована. (...) Рятувальники намагаються дістатися до задніх рядів сидінь, де можуть бути постраждалі ", - сказав співрозмовник "Інтерфаксу" в МНС РФ. Фахівці з'ясовують причини пожежі та аварійної посадки літака.