 У Росії обвалився під′їзд житлового будинку: доля 79 осіб невідома | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2018

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Новини

У Росії обвалився під'їзд житлового будинку: доля 79 осіб невідома

Внаслідок вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську загинуло троє людей, доля 79 осіб залишається невідомою.

Зруйнований під'їзд житлового будинку в Магнітогорську (31 грудня 2018 року)

Зруйнований під'їзд житлового будинку в Магнітогорську (31 грудня 2018 року)

Щонайменше троє людей загинули в російському Магнітогорську Челябінської області під час вибуху побутового газу вранці в житловому будинку, інформує агенція Інтерфакс-Урал. Доля ще 79 осіб залишається невідомою.

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Чоловікові, котрий надсилав американським політикам вибухові пристрої поштою, висунули п'ять звинувачень. Йому загрожують 58 років ув'язнення. Загалом спецслужби перехопили 13 саморобних бомб. (26.10.2018)

П'ятеро людей потрапили до лікарні внаслідок вибуху на одному з різдвяних ярмарків Львова. Двоє з них - у реанімації. Різдвяні ринки міста перевірять на дотримання протипожежної безпеки. (22.12.2018)

"Обвалився сьомий під'їзд, всього їх 12. Прописано в цьому під'їзді 110 осіб, евакуйовано 19 чоловік, із завалів витягли троє живих і троє загиблих, (…) незрозуміла доля поки 79 осіб", - зазначив заступник губернатора Челябінської області Олег Климов. Чиновник також повідомив, що конструкції будинку обстежуються, аби ухвалити рішення чи "придатний він до подальшої експлуатації".

Мешканців двох сусідніх під'їздів евакуювали і розміщені в приміщенні школи. Як повідомив Климов, вибух ймовірно стався на другому поверсі. Трагедія сталася близько 6:00 за місцевим часом. За даними міністерства охорони здоров'я Челябінської області РФ, троє постраждалих з травмами середньої тяжкості направлені до лікарні. На місці події працюють співробітники екстрених служб. За попередніми даними, вибух спричинив витік побутового газу.

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