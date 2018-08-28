У Росії - нова хвиля мітингів проти пенсійної реформи

Чергова хвиля протестів проти пенсійної реформи прокотилася в неділю, 2 вересня, містами Росії. Організаторами мітингів були Комуністична партія Російської Федерації, ліберальна партія "Яблуко", "Демократичний вибір" та низка інших політичних сил.

У Владивостоці, за даними організаторів, в акції взяли участь 2000 осіб, у Новосибірську - до 2500, в Єкатеринбургу - 500 осіб. Масові мітинги відбулися також в Барнаулі, Брянську, Ліпецьку, Омську, Ростові-на-Дону, Самарі. У Москві відбулося відразу дві акції: в мітингу комуністів взяли участь, за даними поліції, 6000 осіб, а в акції партії "Справедлива Росія" - 1500.

Масові акції проти пенсійної реформи вже відбулися в Росії в липні. Незадоволення населення змусило президента країни Володимира Путіна виступити з телезверненням до нації, в якому він оголосив про пом'якшення умов реформи, зокрема щодо підвищення пенсійного віку та надання певних гарантій та пільг деяким групам населення.