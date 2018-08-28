 У Росії - нова хвиля мітингів проти пенсійної реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

У Росії - нова хвиля мітингів проти пенсійної реформи

Організаторами нової хвилі мітингів проти пенсійної реформи в Росії були комуністи та демократична опозиція. В акціях протесту взяли участь десятки тисяч осіб.

Акція протесту в Москві

Акція протесту в Москві

Чергова хвиля протестів проти пенсійної реформи прокотилася в неділю, 2 вересня, містами Росії. Організаторами мітингів були Комуністична партія Російської Федерації, ліберальна партія "Яблуко", "Демократичний вибір" та низка інших політичних сил.

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41 відсоток росіян вважає, що економічні проблеми в країні можуть спричинити масові протести, свідчить опитування "Левада-центру". Але особисто брати участь в них готова лише чверть респондентів. (01.08.2018)

Десятки тисяч демонстрантів вийшли в Росії на протести проти пенсійної реформи в країні. Найбільші мітинги відбулися в Москві та Єкатеринбурзі. (28.07.2018)

У Владивостоці, за даними організаторів, в акції взяли участь 2000 осіб, у Новосибірську - до 2500, в Єкатеринбургу - 500 осіб. Масові мітинги відбулися також в Барнаулі, Брянську, Ліпецьку, Омську, Ростові-на-Дону, Самарі. У Москві відбулося відразу дві акції: в мітингу комуністів взяли участь, за даними поліції, 6000 осіб, а в акції партії "Справедлива Росія" - 1500.

Масові акції проти пенсійної реформи вже відбулися в Росії в липні. Незадоволення населення змусило президента країни Володимира Путіна виступити з телезверненням до нації, в якому він оголосив про пом'якшення умов реформи, зокрема щодо підвищення пенсійного віку та надання певних гарантій та пільг деяким групам населення.

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