 У Росії назвали свою вакцину Sputnik V, кажуть про замовлення на мільярд доз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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У Росії назвали свою вакцину Sputnik V, кажуть про замовлення на мільярд доз

У Росії заявили, що отримали попередні замовлення на придбання мільярда доз зареєстрованої вакцини від коронавірусу від 20 країн. Утім, третя фаза випробувань вакцини лише розпочинається.

В РФ заявили, що отримали заявки на покупку мільйона доз вакцини від коронавірусу від закордонних країн

В РФ заявили, що отримали заявки на покупку мільйона доз вакцини від коронавірусу від закордонних країн

Глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв у вівторок, 11 серпня, заявив, що фонд отримав попередні замовлення від 20 країн на придбання мільярда доз вакцини від коронавірусу, яку зареєстрували в Росії.

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"Спільно з іноземними партнерами ми вже готові забезпечувати виробництво понад 500 мільйонів доз вакцини в рік у п'яти країнах і плануємо наростити виробничі потужності ще більше", - зазначив Дмитрієв, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Він додав, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань. "Ми очікуємо, що десятки тисяч добровольців будуть щеплені протягом місяця. З жовтня препарат почнуть використовувати для масової вакцинації в Росії, знову таки - на добровільних засадах", - запевнив Дмитрієв.

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За його словами, третя фаза клінічних досліджень російської вакцини пройде і за кордоном - в ОАЕ, Саудівській Аравії та інших країнах. Дмитрієв повідомив, що міжнародна назва вакцини від коронавірусу буде Sputnik V, згадавши, що в минулому СРСР запустив перший супутник.

Раніше цього ж дня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. За його словами, ця вакцина формує стійкий імунітет.

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Критика швидкого допуску вакцини

Випробування вакцини в Росії проводили на віськовослужбовцях, а також на співробітниках Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. М.Ф. Гамалії МОЗ РФ. Іноземні експерти висловлювали стурбованість через прискорені темпи випробувань вакцини в Росії, а також незначну кількість людей, які брали участь у випробуваннях. Допуск вакцини до наявних результатів великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці. На цьому наполягала і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє агенція новин dpa.

Допуск вакцини без масштабних даних третьої фази випробувань, в яких би брали участь кілька тисяч піддослідних, виглядає ризикованим, заявив Клаус Чихутек (Klaus Cichutek), керівник профільного в Німеччині Інституту імені Пауля Ерліха. На цьому етапі, за його словами, можуть бути виявлені рідкісні побічні ефекти, а кількість піддослідних становить від кількох тисяч до десяти тисяч. У Німеччині допуск вакцини можливий лише по завершенні останньої фази.

Розробка вакцини у світі

Нагадаємо, у світі існує понад 170 проєктів, у яких дослідники розробляють вакцину від коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великобританії, Франції, США, Китаї та інших країнах.

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