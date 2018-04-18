 У Росії мітингують за вільний інтернет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2019

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Новини

У Росії мітингують за вільний інтернет

У кількох містах Росії активісти протестують проти закону Держдуми, що на їхню думку, спричинить повну ізоляцію країни від світового інтернету.

Акція на захист свободи інтернету в Москві

Акція на захист свободи інтернету в Москві (10 вересня, 2019 року)

У Москві в неділю, 10 березня, відбувається мітинг "проти ізоляції рунету", організований російською Лібертаріанської партією, "Товариством захисту інтернету" і підтриманий іншими опозиційними організаціями і рухами. Схожі акції мали місце у Воронежі і Хабаровську.

Ще до початку протесту у Москві, на який зібралася велика кількість учасників, з'явилися повідомлення про затримання активістів. Так, представники Лібертаріанської партії написали у мікроблозі Twitter, що поліція забрала до відділку волонтерів, котрі несли повітряні кульки учасникам мітингу. За словами члена правління партії Михайла Свєтова, правоохоронці "кричать, що повітряні кульки - це безпілотні літаючі засоби і на них потрібна ліцензія".

Як зазначено на сайті акції, до її проведення організаторів спонукало, зокрема те, що депутати Держдуми в першому читанні ухвалили законопроект про ізоляцію російського сегмента інтернету і, таким чином, "пропонують дати "Роскомнагляду" владу, достатню, щоб ізолювати всю Росію від всесвітнього інтернету".

Якщо закон буде ухвалено, влада зможе контролювати домени, шляхи трафіку, блокувати їх і зобов'язати провайдерів встановлювати обладнання для відстеження блокувань, застерігають організатори. Вони заявляють, що "втомилися від постійного стиснення простору свободи і запровадження репресивних законів". "Держава вирішила піти далі і забирає весь інтернет, - йдеться далі в заяві. - Павутина цензури дедалі більше обплітає наше життя. Ми проти ухвалення закону про ізоляцію Росії від міжнародної мережі і вимагаємо вільного інтернету".

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