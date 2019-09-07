У Росії, Криму та ОРДЛО незаконно утримують ще понад 300 українців

На території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) незаконно утримують 227 українців, повідомила Служба безпеки України (СБУ) в суботу, 7 вересня. За її даними, з 2014 року з Росії та тимчасово окупованих територій в Україну повернулося вже 3280 українських громадян, йдеться у повідомленні на сайті .СБУ

Тмм часом уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про 110 українських громадян, яких мають намір звільнити у Росії та анесованому Криму. "Не обмін - звільнення, звільнимо всіх, у наших списках 110 осіб у Росії й окупованому нею Криму", - сказала Денісова, цитує інтернет-видання "Радіо Свобода".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко наголосив, що робота над звільненням всіх утримуваних у Росії українців триває.

Як повідомлялося, 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Києву 35 осіб, зокрема, Олега Сенцова, Павла Гриба, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, Артура Панова та інших політичних в'язнів. Також Москва віддала Україні 22 військовополонених українських моряків, та двох співробітників Служби безпеки України, що були захоплені у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців Звільнених зустрічає президент Літак зі звільненими в Росії українцями в аеропорту "Бориспіль" у суботу, 7 вересня, зустрічав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Від початку своєї каденції у травні 2019 року він запевняв, що питання обміну полоненими з Москвою перебуває на його особистому контролі.

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців В обіймах рідних У "Борисполі" звільнених українців зустрічали їхні близькі та рідні. Загалом 35 політв'язнів та військовополонених повернулися в Україні. Серед них - 24 заарештовані минулого року українські моряки, кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та інші.

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців Секретна операція Питання обміну ув'язненими між Москвою та Києвом намагалися тримати в секреті. До громадськості доходили лише чутки про те, коли саме може відбутися обмін. Зрештою, коли стало відомо, що родичів полонених скликають до "Борисполя" на суботу, стало зрозуміло, що підготовка обміну вийшла на фінішну пряму.

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців Олег Сенцов Кримський кінорежисер Олег Сенцов, який 2014 року виступив проти анексії півострова Росією, був засуджений російським судом до 20 років колонії за "тероризм". Україна та країни Заходи неодноразово називали звинувачення на адресу Сенцова політично мотивованими та закликали Москву звільнити українця. Європарламент присудив йому премію імені Сахарова.

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців Довгоочікуване повернення На звільнення деяких політв'язнів їхні близькі та рідні чекав роками. За цей час до в'язниць у Росії потрапило чимало нових українців. Наймасштабнішим захопленням став арешт українських моряків російським ФСБ поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Тоді у полон потрапили одразу 24 українці.

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців Пункт збору - "Лефортово" Іще до фактичного обміну всіх українців, які потрапили до списку обміну, доставили з різних куточків Росії до московської в'язниці "Лефортово". Зранку 7 вересня вони виїхали звідти до аеропорту "Внуково" у супроводі поліцейського конвою.

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців Кирило Вишинський Серед утримуваних, яких Київ видав Москві, - і редактор інформагенції "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Наприкінці серпня суд у Києві звільнив обвинуваченого в державній зраді журналіста під особисте зобов'язання. Після прибуття в аеропорт "Внуково" Вишинський казав, що спробує довести свою невинуватість у суді в Україні.

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців Важливий свідок Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС. Автор: Данило Білик

