У Росії за підозрою у шахрайстві затримали екс-міністра Михайла Абизова

Колишній міністр РФ у справах відкритого уряду Михайло Абизов був затриманий у вівторок, 26 березня. Його обвинувачують у масштабному шахрайстві та створенні організованого злочинного угруповання в рамках розслідування кримінальної справи щодо виведення з Росії вкрадених чотирьох мільярдів рублів (приблизно 55 мільйонів євро).

Абизов був міністром РФ з координації дільності відкритого уряду з травня 2012 року до травня 2018 року, коли цю посаду було ліквідовано. За даними джерел агентства "Інтерфакс", останнім часом екс-міністр проживав в Італії та США, проте правоохоронцям вдалося "заманити" його до Росії, де він і був заарештований.

За даними слідства, Абизов зі співучасниками шляхом обману акціонерів двох енергокомпаній, що працюють у Новосибірській області, викрав кошти цих компаній та вивів за кордон. Екс-міністру загрожує до 20 років ув'язнення.