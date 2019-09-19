 У Росії затримали ″шамана″, який ішов виганяти Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

У Росії затримали "шамана", який ішов виганяти Путіна

Чоловіка, який ішов пішки в Москву, щоб "вигнати" президента РФ Володимира Путіна, затримали на кордоні Бурятії і Іркутської області. В російському МВС повідомили, що "шаман" перебуває в розшуку "за вчинення злочину".

Повідомляється, що шамана могли відправити в Улан-Уде

Повідомляється, що "шамана" могли відправити в Улан-Уде

Жителя Якутська Олександра Габишева, який проголосив себе шаманом і йшов пішки в Москву, щоб "вигнати" президента Росії Володимира Путіна, в ніч на четвер, 19 вересня, затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. Про це повідомило російське видання Znak.com.

"Приїхали два автобуси з поліцією, скрутили і завантажили разом з візком і відвезли в сторону Улан-Уде", - розповів один із чоловіків, що супроводжував Габишева. За його словами, стосовно "шамана" може бути порушено справу за статтею про організацію екстремістської спілки.

Ще один прихильник Габишева Дмитро Крюков повідомив російському онлайн-виданню "Сноб", що до табору під'їхали кілька машин, що перекрили дорогу в обидва боки. Стоянку оточили близько 40 осіб в масках, у деяких з них була зброя та ліхтарі в руках. "Шамана викрали. Його розбудили, не дали одягнутися і повели. Ми не знаємо, де він зараз перебуває, наші люди поїхали шукати його в Улан-Уде", - додав він. Як стверджує Крюков, серед людей, які забрали "шамана", були співробітники поліції і Росгвардії.

Республіканське управління міністерства внутрішніх справ РФ у Бурятії пізніше уточнило, що Габишев перебуває в розшуку "за вчинення злочину" в Якутії. Про яке саме правопорушення йдеться, не уточнюється. Для слідчих дій його планують літаком доставити з Улан-Уде в Якутськ.

DW.COM

Близько двох тисяч росіян у Москві вийшли на мирну демонстрацію за вільні вибори у столиці Росії, які заплановані на 8 вересня. Також вони вимагають звільнити учасників попередніх акцій протесту. (31.08.2019)

Перед початком акції правоохоронці роздавали попередження, що вона не погоджена міською владою. У центрі міста поліція почала затримувати людей. (03.08.2019)

Практично одночасно із затриманням "шамана" глава Бурятії Олексій Циден розмістив у своєму Facebook запис: "По-моєму, всім нам треба трохи пригальмувати". Деякі ЗМІ це повідомлення пов'язали із затриманням Габишева.

Напередодні суд в Улан-Уде заарештував на 10 діб прихильника "шамана" і колишнього главу штабу опозиціонера Олексія Навального Петра Дондукова, звинувативши його в повторному порушенні правил проведення мітингу.

Олександр Габишев, який називає себе "шаманом-воїном" вирушив пішки з Якутії у Москву, щоб провести "обряд вигнання Путіна" навесні 2019 року. По дорозі до нього приєднуються прихильники. Габишев планував дійти в російську столицю у 2021 році.

Карикатура Сергія Йолкіна

Карикатура Сергія Йолкіна

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