 У Росії запрацював центр видачі російських паспортів жителям ″ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

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Новини

У Росії запрацював центр видачі російських паспортів жителям "ДНР"

У Ростовській області РФ відкрився центр видачі російських паспортів жителям самопроголошеної "ДНР". Відкритий напередодні центр для жителів "ЛНР" прийняв вже 80 заяв.

У Росії запрацював центр видачі російських паспортів жителям ДНР

У селі Покровське Некліновського району Ростовської області РФ у вівторок, 30 квітня, відкрився центр видачі російських паспортів жителям самопроголошеної "Донецької народної республіки", повідомила агенція "Інтерфакс-Південь". Центр розпочав роботу тестовому режимі.

Представник головного управління у справах міграції міністерства внутрішніх справ РФ Кирил Алзінов уточнив журналістам, що в цьому центрі отримувати паспорти зможуть тільки жителі "ДНР". Центр видачі паспортів мешканцям сусідньої "ЛНР" відкрився у Ростовській області напередодні.

"Поки на території регіону буде діяти два таких центри. З огляду на, що термін розгляду заяв до трьох місяців, ми розраховуємо, що перші паспорти будуть видані раніше зазначеного терміну", - сказав Алзінов. За його словами, центр для жителів "ЛНР" уже прийняв 80 заяв на видачу паспортів.

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Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок уже засудили у Євросоюзі та США.

27 квітня Путін заявив, що допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу. "Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - заявив він.

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Карикатура Сергія Йолкіна

Карикатура Сергія Йолкіна

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