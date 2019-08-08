У Росії закрили район Білого моря після вибуху на військовому полігоні

Після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області Росії у місті Сєверодвінськ, що розташоване неподалік, було зафіксовано підвищення радіаційного фону. Підвищення, зареєстроване у четвер, 8 серпня, було короткостроковим, повідомила прес-служба адміністрації міста, передає інформагенція "Інтерфакс". Згодом, згідно з повідомленням, фон нормалізувався.

Після інциденту влада вирішила закрити для судноплавства акваторію Двінської затоки Білого моря поблизу полігону. Заборона триватиме місяць, повідомив заступник капітана морського порту "Архангельск" Сергій Козуб.

У четвер мешканцям Сєверодвінська, розташованого у 40 кілометрах від полігону, рекомендували не виходити на вулицю через підвищення радіаційного фону.

Водночас Росспоживнагляд повідомив, що не спостерігає небезпечних для населення рівнів забруднення в Сєверодвінську після вибуху.

Внаслідок вибуху реактивної установки на військовому полігоні в Архангельській області в четвер, 8 серпня, загинули двоє осіб і ще шестеро поранені.