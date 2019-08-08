 У Росії закрили район Білого моря після вибуху на військовому полігоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2019

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Новини

У Росії закрили район Білого моря після вибуху на військовому полігоні

Після вибуху на військовому полігоні в Росії район Білого моря закрили на місяць для судноплавства. У місті Сєверодвінськ зафіксували короткострокове підвищення радіаційного фону.

Архангельськ

Архангельськ

Після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області Росії у місті Сєверодвінськ, що розташоване неподалік, було зафіксовано підвищення радіаційного фону. Підвищення, зареєстроване у четвер, 8 серпня, було короткостроковим, повідомила прес-служба адміністрації міста, передає інформагенція "Інтерфакс". Згодом, згідно з повідомленням, фон нормалізувався.

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Після інциденту влада вирішила закрити для судноплавства акваторію Двінської затоки Білого моря поблизу полігону. Заборона триватиме місяць, повідомив заступник капітана морського порту "Архангельск" Сергій Козуб.

У четвер мешканцям Сєверодвінська, розташованого у 40 кілометрах від полігону, рекомендували не виходити на вулицю через підвищення радіаційного фону.

Водночас Росспоживнагляд повідомив, що не спостерігає небезпечних для населення рівнів забруднення в Сєверодвінську після вибуху.

Внаслідок вибуху реактивної установки на військовому полігоні в Архангельській області в четвер, 8 серпня, загинули двоє осіб і ще шестеро поранені.

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