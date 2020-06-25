У Росії завершився референдум щодо поправок до конституції

У Росії ввечері в середу, 1 липня, завершилося загальне голосування щодо закону про поправки до конституції РФ. Останніми закрилися дільниці в Калінінградській області.

Центральна виборча комісія РФ оприлюднила попередні результати голосування ще до закриття виборчих дільниць по всій країні. За підсумками обробки 25 відсотків протоколів, "за" поправки до конституції проголосували 73,24 відсотка росіян, "проти" висловилися 25,8 відсотка.

Голосування за поправки до конституції почалося в РФ 25 червня, однак основним днем голосування було 1 липня. По всій країні було відкрито понад 96,5 тисячі дільниць, в голосуванні мали право взяти участь 110,5 мільйона виборців.

Під час референдуму вони мали проголосувати щодо внесення змін одразу до 22 статей конституції. Головною серед них є норма про "обнулення" президентських термінів глави держави Володимира Путіна. Це дозволить йому знову балотуватися на виборах в 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року. Ця поправка була запропонована депутаткою Держдуми Валентиною Терешковою, яка в 1963 році стала першою в світі жінкою, яка полетіла у космос.

Голосування через поширення коронавірусної інфекції відбувалося як онлайн, так і на дільницях.



