У Росії журналістку засудили до штрафу за "виправдання тероризму"

У Росії в понеділок, 6 липня, засудили псковську журналістку Світлану Прокоп'єву до штрафу в 500 тисяч рублів (6170 євро у перерахунку) за обвинуваченням у "виправданні тероризму".

Другий західний окружний військовий суд на виїзному засіданні в Пскові визнав Прокоп'єву винною у зв'язку з її коментарем щодо вибуху, який влаштував студент перед будівлею ФСБ в Архангельську восени 2018 року. Прокуратура вимагала 6 років колонії та 4 роки заборони на професійну діяльність.

У своєму останньому слові журналістка заявила, що "не зробила нічого, що виходить за межі професійного обов'язку", та відзначила, що російський закон про ЗМІ зобов'язує журналіста інформувати суспільство про вагомі події та дає право публічно висловлювати власну думку.

У листопаді 2018 року Прокоп'єва в ефірі радіостанції "Эхо Москвы в Пскове" прочитала свій текст, в якому прокоментувала текракт в Архангельську. "Сувора держава, з жорсткою, точніше, жорстокою правоохоронною системою, для котрої головне - покарати злочинця, а не захистити права, виховала відповідне покоління громадян", - заявила вона. Текст її виступу під назвою "Репресії для держави" передрукувало місцеве онлайнвидання "Псковская лента новостей".

5 лютого 2019 році щодо журналістки порушили кримінальну справу за статтею про публічне виправдання тероризму. У лютому суд вирішив оштрафувати "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тисяч рублів (1230 євро), а "Псковскую ленту новостей" - на 200 тисяч рублів (2460 євро) за "виробництво або випуск продукції ЗМІ, що містить публічні заклики до тероризму або виправдовує тероризм".