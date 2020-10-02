У Росії журналістка вчинила самоспалення

Засновниця й головна редакторка мережевого видання Koza.Press у місті Нижній Новгород Ірина Славіна (Мурахтаєва) загинула в результаті самоспалення біля будівлі головного управління МВС РФ у Нижньогородській області. Про це у п'ятницю, 2 жовтня, повідомив цей новинний інтернет-портал із посиланням на чоловіка журналістки.

Славіна написала на своїй Facebook-сторінці: "У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію".

Слідче управління Слідчого комітету Росії в Нижньогородській області підтвердило особу загиблої, повідомляє "Інтерфакс". Слідчі органи заперечують зв'язок самогубства із проведеними напередодні обшуками. Там зазначили, що жінка була свідком у межах розслідування кримінального провадження. Слідчі призначили посмертну психолого-психіатричну експертизу, аби з'ясувати психічний стан жінки.

Юрист: у квартирі журналістки провели обшук у справі "Відкритої Росії"

1 жовтня у квартирі Славіної провели обшук у справі "Відкритої Росії". Про це повідомив у Telegram-каналі голова міжнародної правозахисної організації "Агора", юрист Павло Чіков.

"Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження щодо нижньогородського бізнесмена Михайла Іосилевича", - написала Koza.Press. За цими даними, до квартири журналістки прийшли співробітники Слідчого комітету РФ, поліції та Спеціального загону швидкого реагування.

"Забрали, що знайшли: всі флешки, мій ноутбук, ноутбук дочки, комп'ютер, телефони - не лише мій, а й чоловіка, - купу блокнотів, на яких я креслила під час пресконференцій. Я лишилася без засобів виробництва", - розповідала сама журналістка.

Заступник голови регіонального відділення партії "Яблуко" Олексій Садомовський уточнював, що провадження відкрили за статтею 284.1 КК про діяльність у РФ небажаної іноземної або міжнародної неурядової організації.

Славіна: Пропонували здати матеріали

В інтерв'ю The Insider журналістка стверджувала, що перед обшуком їй пропонували здати друковані матеріали організації "Відкрита Росія" Михайла Ходорковського (вона визнана в РФ "небажаною" у 2017 році). Ця організація нібито фінансує протести проти забудови в парку "Швейцарія" в Нижньому Новгороді. Правоохоронні органи цю інформацію не коментували.

У момент публікації інформації доступ до матеріалу Koza.Press про смерть Ірини Славіної на сайті видання неможливий. З'являється повідомлення про помилку з'єднання.

Юрист Павло Чіков зазначив, що двічі працював зі Славіною "у справах про неповагу до влади й поширення фейків" і вже встиг надіслати одну скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Він висловив співчуття рідним і близьким журналістки й додав, що намагатиметься довести її справу в ЄСПЛ до кінця.

Відомо також, що Ірину Славіну у 2019 році оштрафували на 70 тисяч рублів за статтею про неповагу до влади і на 20 тисяч рублів за організацію несанкціонованої акції пам'яті опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого у 2015 році.