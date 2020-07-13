У Росії ексжурналісту Сафронову висунули обвинувачення у держзраді

Колишньому журналісту Івану Сафронову слідство у Росії висунуло обвинувачення у державній зраді. Сафронов свою вину не визнав, повідомив його адвокат Іван Павлов у понеділок, 13 липня.

"Івану висунули обвинувачення. Вину за цим обвинуваченням він не визнав (...) Висунуте обвинувачення Івану незрозуміле. Незрозуміло ким, за версією слідства, був завербований Іван, які відомості, кому і як передавав, а також в який час", - сказав адвокат агентству новин "Інтерфакс".

Поліція затримувала журналістів, які прийшли підтримати Сафронова

Тим часом під СІЗО "Лефортово" зібралися журналісти. Вони брали участь в одиночних пікетах, щоб підтримати Івана Сафронова. Як повідомив кореспондент DW, правоохоронці затримували журналістів не тільки за плакати на одиночних пікетах, а й за написи на футболках. Всього затримано близько 10 людей. За оцінкою кореспондента DW, перед будівлею СІЗО перебували 100-200 осіб.

Нагадаємо, 7 липня суд у Москві арештував радника глави "Роскосмосу", колишнього співробітника видань "Коммерсант" та "Ведомости" Івана Сафронова на два місяці у справі щодо держзради. Сафронова звинувачують у шпигунстві на користь НАТО.

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