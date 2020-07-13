 У Росії ексжурналісту Сафронову висунули обвинувачення у держзраді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2020

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Новини

У Росії ексжурналісту Сафронову висунули обвинувачення у держзраді

Слідство у Росії висунуло обвинувачення у державній зраді колишньому журналісту Івану Сафронову. Він свою вину не визнає. Тим часом поліція затримала журналістів, які зібралися на підтримку Сафронова.

Радник глави Роскосмосу, колишній журналіст Іван Сафронов під час затримання 7 липня

Радник глави "Роскосмосу", колишній журналіст Іван Сафронов під час затримання 7 липня

Колишньому журналісту Івану Сафронову слідство у Росії висунуло обвинувачення у державній зраді. Сафронов свою вину не визнав, повідомив його адвокат Іван Павлов у понеділок, 13 липня.

"Івану висунули обвинувачення. Вину за цим обвинуваченням він не визнав (...) Висунуте обвинувачення Івану незрозуміле. Незрозуміло ким, за версією слідства, був завербований Іван, які відомості, кому і як передавав, а також в який час", - сказав адвокат агентству новин "Інтерфакс".

Поліція затримувала журналістів, які прийшли підтримати Сафронова

Тим часом під СІЗО "Лефортово" зібралися журналісти. Вони брали участь в одиночних пікетах, щоб підтримати Івана Сафронова. Як повідомив кореспондент DW, правоохоронці затримували журналістів не тільки за плакати на одиночних пікетах, а й за написи на футболках. Всього затримано близько 10 людей. За оцінкою кореспондента DW, перед будівлею СІЗО перебували 100-200 осіб.

Нагадаємо, 7 липня суд у Москві арештував радника глави "Роскосмосу", колишнього співробітника видань "Коммерсант" та "Ведомости" Івана Сафронова на два місяці у справі щодо держзради. Сафронова звинувачують у шпигунстві на користь НАТО.

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