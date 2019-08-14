У Росії дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва засудили до 3,5 років колонії

Петрозаводський міський суд у російській республіці Карелія на закритому засіданні в середу, 22 липня, виніс вирок історику та публіцисту, лідеру Карельського відділення товариства "Меморіал" Юрію Дмитрієву. Його засудили до 3,5 років колонії за статтею про сексуальне насильство над прийомною донькою.

"За вироком попередньо так - 3,5 роки колонії", - сказав журналістам адвокат Віктор Ануфрієв, повідомляє агентство "Інтерфакс". Він додав, що Дмитрієв виправданий за статтями, які йому висувалися в першому процесі і може вийти на свободу на початку вересня цього року.

"Покарання визначено у вигляді 3,5 років позбавлення волі, і якщо це так, то десь 12 вересня Юрій Олексійович вийде на свободу",- підкреслив Ануфрієв.

Як повідомлялося, прокурор під час дебатів сторін вимагав для Дмитрієва 15 років позбавлення волі. Захист просив виправдати Дмитрієва за статтями про виготовлення порнографії за участю прийомної доньки і сексуальне насильство над нею і в той же час не заперечував, що підзахисний зберігав деталі гладкоствольної зброї.

Справа Юрія Дмитрієва

Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець Книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років в Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Крім того, він виявив в регіоні місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищах Сандармох і Червоний бор.

У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію та відшкодування збитку. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років обмеження волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для глави Карельського "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

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Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій і подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 року Дмитрієв був затриманий за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною донькою, на наступний день його заарештували.

Юрій Дмитрієв в суді (фото з архіву)

Заклики звільнити Дмитрієва

Справжньою причиною переслідування Дмитрієва, на думку низки міжнародних організацій, є його професійна діяльність. 28 травня ЄС виступив з черговою заявою у справі Дмитрієва, в якій закликав російську владу "негайно звільнити Юрія Дмитрієва, беручи до уваги, що поганий стан його здоров'я і вік роблять його схильним до додаткового ризику в нинішній ситуації пандемії COVID-19".

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На захист глави Карельського "Меморіалу" виступила і низка російських діячів культури, разом з Борисом Гребенщиковим, Людмилою Улицькою, Борисом Акуніним, Андрієм Звягінцевим і Дмитром Биковим.

Також з листом на підтримку Дмитрієва на адресу комісара Ради Європи з прав людини виступили лауреати Нобелівської премії Герта Мюллер (Herta Müller) і Світлана Алексієвич.

Кримінальна справа проти глави Карельського відділення "Меморіалу" заснована "на бажанні заглушити пам'ять про репресії і розправитися з Дмитрієвим, що витягнув назовні незаперечні свідчення чорних сторінок радянської історії", заявили автори листа, нагадавши про "повзучу реабілітацію сталінізму" в сучасній Росії. На їхню думку, "російська влада прагне переписати історію Сандармох, обмовивши його першовідкривача і безпідставно звинувативши Дмитрієва в огидному злочині".

На захист Дмитрієва виступили й в Україні. Зокрема, українська письменниця Оксана Забужко закликала підтримати флешмоб на захист російського історика. "Юрія Дмитрієва переслідують за дослідження сталінських репресій та збереження історичної пам'яті. Він багато років шукав розстрільні поховання та укладав списки тисяч убитих людей. Саме завдяки йому світ дізнався про те, як загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер’ян Підмогильний та інші українські генії", - написала Забужко на своєму Facebook у вівторок, 21 липня.