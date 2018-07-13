У Росії газові консультації з ЄС та Україною назвали конструктивними

Міністр енергетики Росії Олександр Новак назвав проведені напередодні консультації з Україною та ЄС з питань транзиту природного газу конструктивними. Про це Новак заявив у вівторок, 17 липня, перед журналістами в Берліні. "На мій погляд, вони (переговори. - Ред.) пройшли досить конструктивно, в такому діловому ключі, спокійному режимі. Ми обмінялися інформацією, обмінялися думками про поточну ситуацію і про перспективи поставок газу європейським споживачам через територію України", - зазначив російський міністр, передає інформагенція "Українські новини".

Водночас російський урядовець повторив висловлену 16 липня президентом Росії Володимиром Путіним думку про необхідність врегулювання суперечок між російським "Газпромом" та НАК "Нафтогаз України". "Ми готові продовжити контракт чинний, готові розглядати в тому числі пропозиції щодо укладення нового контракту. Важливе питання, яке з цим пов'язане, (…): ми маємо врегулювати всі спірні відносини до початку реалізації нового етапу взаємин", - заявив Новак.

Він зазначив, що російська сторона згадала мирову угоду як один із способів врегулювання спору, але додав, що ця тема вимагає додаткового обговорення в подальшому. Новак також визнав, що Росія отримала українські пропозиції щодо транзиту і буде їх вивчати. При цьому РФ підтримує позицію, що після завершення чинного контракту подальші стосунки з Україною щодо транзиту газу мають враховувати імплементовані в українське законодавство європейські норми.

Новак також спрогнозував зростання європейського споживання газу впродовж найближчих 5-10 років на 5-10 відсотків, наголосивши, що ці обсяги можуть завантажити українську газотранспортну систему після запуску "Північного потоку-2".

Раніше 17 липня в Берліні пройшли тристоронні консультації на міністерському рівні між ЄС, Україною і Росією з питань транзиту газу. Сторони домовилися продовжити діалог у вересні на експертному рівні, а в жовтні - знову на рівні міністрів.

16 липня російський президент Володимир Путін на прес-конференції Гельсінкі після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Росія готова подовжити контракт за транзитом газу через Україну в разі врегулювання спору між "Газпромом" та "Нафтогазом". У відповідь на таку заяву в "Нафтогазі" заявили, що вважають суперечки з "Газпромом" вже врегульованими.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.

Дивитись відео 09:23 Now live 09:23 хв Поділитись Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2vpN3 Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018)