У Росії в ДТП загинули восьмеро українців

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі під Псковом загинули восьмеро людей - пасажири і водій мікроавтобуса, який зіткнувся з вантажівкою. Усі загиблі, за попередніми даними, були українцями, повідомили в міністерстві внутрішніх справ Росії в четвер, 13 лютого. Згодом генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі також поінформувало, що, за його попередніми даними, усі загиблі - громадяни України.

Як повідомили російські правоохоронці, мікроавтобус Mercedes, в якому перебували українські громадяни, і великовантажний автомобіль Volvo зіткнулися на трасі Р-23 в Пустошкінському районі Псковської області опівночі четверга.

"За попередніми даними, 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою. За наявною інформацією, внаслідок лобового зіткнення загинули восьмеро осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", - повідомили в МВС РФ. Також відомо про двох постраждалих внаслідок аварії: водія фури і пасажира мікроавтобуса.

Обставини і причини ДТП з'ясовуються, на місці працює слідчо-оперативна група.