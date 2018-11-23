 У Росії в ДТП загинули восьмеро українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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Новини

У Росії в ДТП загинули восьмеро українців

У Росії на трасі під Псковом мікроавтобус, в якому, за попередніми даними, водій і усі пасажири були українськими громадянами, зіткнувся з вантажівкою. Восьмеро осіб загинули.

Russland | Polizei in St. Petersburg (picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi)

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі під Псковом загинули восьмеро людей - пасажири і водій мікроавтобуса, який зіткнувся з вантажівкою. Усі загиблі, за попередніми даними, були українцями, повідомили в міністерстві внутрішніх справ Росії в четвер, 13 лютого. Згодом генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі також поінформувало, що, за його попередніми даними, усі загиблі - громадяни України. 

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Як повідомили російські правоохоронці, мікроавтобус Mercedes, в якому перебували українські громадяни, і великовантажний автомобіль Volvo зіткнулися на трасі Р-23 в Пустошкінському районі Псковської області опівночі четверга.

"За попередніми даними, 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою. За наявною інформацією, внаслідок лобового зіткнення загинули восьмеро осіб: водій і пасажири мікроавтобуса", - повідомили в МВС РФ. Також відомо про двох постраждалих внаслідок аварії: водія фури і пасажира мікроавтобуса.

Обставини і причини ДТП з'ясовуються, на місці працює слідчо-оперативна група.

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