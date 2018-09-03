У Росії в день виборів проходять протести проти пенсійної реформи

У містах Росії проходять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбуваються в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. За даними організаторів - команди опозиційного політика Олексія Навального - у протестах беруть участь у цілому 83 міста. У багатьох з них, у тому числі в Москві й Санкт-Петербурзі, акції не узгоджені з владою.

Перша акція пройшла в Південно-Сахалінську. Мітинги також відбулися, проходять або незабаром відбудуться в таких містах, як Владивосток, Іркутськ, Улан-Уде, Кемерово, Барнаул, Красноярськ, Новокузнецьк, Уфа, Тюмень, Перм, Єкатеринбург, Казань, Калуга, Калінінград. Їхні учасники вигукують гасла щодо пенсій, а також "Путіна у відставку!", "Путін грабує народ!", "Ми - проти влади шахраїв і злодіїв!"

Затримання активістів

У Новосибірську на акцію зібралися, за оцінками організаторів, кілька тисяч осіб. Координатора штабу Навального Сергія Бойка затримали, коли той спілкувався за допомогою відеозв'язку з ведучими YouTube-каналу "Навальний LIVE". За твердженням Бойка, акція була узгоджена з владою. Затримання зафіксовані також в Омську, Томську, Кемерово. З Хабаровська повідомляють про затримання 12 осіб.

Прибічників Навального в багатьох містах РФ почали затримувати ще за кілька днів до початку протестів. Так, в Ставрополі й Краснодарі координатори штабів Навального отримали 5-10 діб арешту, були заарештовані ще двоє активістів. У Челябінську додому до активіста "Відкритої Росії" прийшли співробітники поліції, які доставили його в прокуратуру. У Комсомольську-на-Амурі затримали двох осіб, які прийшли до відділку поліції і вимагали звільнити затриманих раніше заявника акції протесту й волонтера штабу Навального.

Сам Олексій Навальний був затриманий 27 серпня і засуджений судом до адміністративного арешту на 30 діб, тому не зможе брати участь в мітингу в Москві.