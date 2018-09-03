 У Росії в день виборів проходять протести проти пенсійної реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Росії в день виборів проходять протести проти пенсійної реформи

У більш ніж 80 російських містах проводяться акції прибічників Олексія Навального, котрі виступають проти запланованого підвищення пенсійного віку. У кількох містах поліція затримала активістів.

Протести в Росії

Акція протесту прихильників Навального в Іркутську

У містах Росії проходять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбуваються в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. За даними організаторів - команди опозиційного політика Олексія Навального - у протестах беруть участь у цілому 83 міста. У багатьох з них, у тому числі в Москві й Санкт-Петербурзі, акції не узгоджені з владою.

Перша акція пройшла в Південно-Сахалінську. Мітинги також відбулися, проходять або незабаром відбудуться в таких містах, як Владивосток, Іркутськ, Улан-Уде, Кемерово, Барнаул, Красноярськ, Новокузнецьк, Уфа, Тюмень, Перм, Єкатеринбург, Казань, Калуга, Калінінград. Їхні учасники вигукують гасла щодо пенсій, а також "Путіна у відставку!", "Путін грабує народ!", "Ми - проти влади шахраїв і злодіїв!"

Затримання активістів

У Новосибірську на акцію зібралися, за оцінками організаторів, кілька тисяч осіб. Координатора штабу Навального Сергія Бойка затримали, коли той спілкувався за допомогою відеозв'язку з ведучими YouTube-каналу "Навальний LIVE". За твердженням Бойка, акція була узгоджена з владою. Затримання зафіксовані також в Омську, Томську, Кемерово. З Хабаровська повідомляють про затримання 12 осіб.

Прибічників Навального в багатьох містах РФ почали затримувати ще за кілька днів до початку протестів. Так, в Ставрополі й Краснодарі координатори штабів Навального отримали 5-10 діб арешту, були заарештовані ще двоє активістів. У Челябінську додому до активіста "Відкритої Росії" прийшли співробітники поліції, які доставили його в прокуратуру. У Комсомольську-на-Амурі затримали двох осіб, які прийшли до відділку поліції і вимагали звільнити затриманих раніше заявника акції протесту й волонтера штабу Навального.

Сам Олексій Навальний був затриманий 27 серпня і засуджений судом до адміністративного арешту на 30 діб, тому не зможе брати участь в мітингу в Москві.

Дивитись відео 03:09
Now live
03:09 хв

"Покоління Путіна": очікування від президента РФ після четвертої інавгурації (07.05.2018)

DW.COM

Що треба знати про вибори та протести 9 вересня в Росії

У єдиний день голосування 9 вересня у Росії відбудуться вибори губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. Результати можуть неприємно здивувати чинну владу, вважають експерти. (08.09.2018)  

Прибічників Навального затримують в Росії напередодні протестів

У Москві поліція затримала всіх, хто перебував у штабі Навального. Напередодні акцій протесту, запланованих на 9 вересня, арешти, затримання та обшуки проводяться в десятках міст РФ. (08.09.2018)  

Російського опозиціонера Навального засудили до 30 діб арешту

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили на 30 діб - саме на той час, коли він мав узяти участь у протестах проти підвищення пенсійного віку. (27.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Покоління Путіна": очікування від президента РФ після четвертої інавгурації (07.05.2018)  

Також за темою

Russland Oppositionspolitiker Alexey Nawalny vor Gericht in Moskau

Прибічників Навального затримують в Росії напередодні протестів 08.09.2018

У Москві поліція затримала всіх, хто перебував у штабі Навального. Напередодні акцій протесту, запланованих на 9 вересня, арешти, затримання та обшуки проводяться в десятках міст РФ.

Russland Alexei Nawalny verlässt Haftanstalt in Moskau

Опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві 25.08.2018

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали в Москві неподалік його будинку. Прес-секретарка політика припускає, що таким чином влада хоче запобігти акції протесту, запланованій на вересень.

Proteste in Moskau gegen Anhebung des Rentenalters

У Росії - нова хвиля мітингів проти пенсійної реформи 02.09.2018

Організаторами нової хвилі мітингів проти пенсійної реформи в Росії були комуністи та демократична опозиція. В акціях протесту взяли участь десятки тисяч осіб.

Реклама

Докладно

Через забруднення повітря дітей із Преображенки вивозять у Скадовськ

Отруєння на межі з Кримом: запитання без відповідей

За два тижні міста і села біля "Кримського титану" спорожніли, а причини і наслідки забруднення повітря досі невідомі. 

Дмитро Фірташ контролює Юкрейніан кемікал продактс через німецьку Ostchem Germany, австрійську Ostchem Holding GmbH і кіпрську Fleori Enterprises Ltd.

Офшорна пастка "Кримського титану"

Після анексії Криму санкцій США і ЄС роблять модернізацію заводу "Кримський титан" примарними. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  