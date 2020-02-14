У Росії відчепили вагон потяга Київ-Москва через підозру на коронавірус

У Росії в Брянській області від потяга Київ-Москва відчепили один вагон, у якому їхала китаянка з підвищеною температурою. Про це в п'ятницю, 21 лютого, повідомили місцеві російські чиновники. За словами представників регіональної влади, до Брянської міської лікарні №4 доправили 13 пасажирів поїзда Київ-Москва, що їхали в одному вагоні з китаянкою, передає агенція новин "Інтерфакс".
Саму громадянку КНР із симптомами доправили до інфекційної лікарні. За інформацією епідеміологині Брянської обласної інфекційної лікарні Наталії Смиргінс, стан китаянки задовільний, без клінічних проявів респіраторних захворювань. Аналізи взято за всіма ГРВІ, які характерні для сезонного підйому захворювань. Жінка перебуває під охороною в боксі, що розташований окремо від інших приміщень лікарні.
Серед ізольованих пасажирів є громадяни України
Повідомляється, що серед ізольованих пасажирів є громадяни Росії, а також України та Білорусі. "Усіх їх розміщено в окремій будівлі лікарні. У них узято аналізи на всі вірусні інфекції, а не лише на коронавірус", - повідомила головлікарка міської лікарні Світлана Хандожко. "Ми чекаємо на результати аналізів", - додала вона.
Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що "головний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення", тобто до Москви. В "Укрзалізниці" також уточнили, що громадянку КНР зняли з потяга на російській залізничній станції Суземка.
МЗС України перевіряє інформацію про ізоляцію українців із поїзда
Тим часом міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про ізоляцію громадян України на карантин у місті Брянську, які були пасажирами поїзда Київ-Москва. Про це в пресслужбі зовнішньополітичного відомства повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
На борту літака були не тільки українці
За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Літак - на дезінфекцію
Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин
Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Тим часом у Нових Санжарах...
Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння
До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Автобуси з людьми довелось брати під охорону
Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими
Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
На допомогу викликали бронетехніку
Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Затримані й поранені
Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Український прем'єр відвідав Нові Санжари
Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.
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Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Ситуація в Нових Санжарах нормалізується
Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.
Автор: Микола Кондратенко