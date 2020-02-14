У Росії відчепили вагон потяга Київ-Москва через підозру на коронавірус

У Росії в Брянській області від потяга Київ-Москва відчепили один вагон, у якому їхала китаянка з підвищеною температурою. Про це в п'ятницю, 21 лютого, повідомили місцеві російські чиновники. За словами представників регіональної влади, до Брянської міської лікарні №4 доправили 13 пасажирів поїзда Київ-Москва, що їхали в одному вагоні з китаянкою, передає агенція новин "Інтерфакс".

Саму громадянку КНР із симптомами доправили до інфекційної лікарні. За інформацією епідеміологині Брянської обласної інфекційної лікарні Наталії Смиргінс, стан китаянки задовільний, без клінічних проявів респіраторних захворювань. Аналізи взято за всіма ГРВІ, які характерні для сезонного підйому захворювань. Жінка перебуває під охороною в боксі, що розташований окремо від інших приміщень лікарні.

Серед ізольованих пасажирів є громадяни України

Повідомляється, що серед ізольованих пасажирів є громадяни Росії, а також України та Білорусі. "Усіх їх розміщено в окремій будівлі лікарні. У них узято аналізи на всі вірусні інфекції, а не лише на коронавірус", - повідомила головлікарка міської лікарні Світлана Хандожко. "Ми чекаємо на результати аналізів", - додала вона.

Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що "головний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення", тобто до Москви. В "Укрзалізниці" також уточнили, що громадянку КНР зняли з потяга на російській залізничній станції Суземка.

МЗС України перевіряє інформацію про ізоляцію українців із поїзда

Тим часом міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про ізоляцію громадян України на карантин у місті Брянську, які були пасажирами поїзда Київ-Москва. Про це в пресслужбі зовнішньополітичного відомства повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".