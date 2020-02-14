 У Росії відчепили вагон потяга Київ-Москва через підозру на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Новини

У Росії відчепили вагон потяга Київ-Москва через підозру на коронавірус

До Брянської міської лікарні доправили 13 пасажирів поїзда Київ-Москва, в якому їхала громадянка Китаю з високою температурою. Вагон, у якому їхала китаянка, відчепили від потяга. Серед ізольованих пасажирів є українці.

Пасажирський потяг Укрзалізниці

Пасажирський потяг "Укрзалізниці" (архівне фото)

У Росії в Брянській області від потяга Київ-Москва відчепили один вагон, у якому їхала китаянка з підвищеною температурою. Про це в п'ятницю, 21 лютого, повідомили місцеві російські чиновники. За словами представників регіональної влади, до Брянської міської лікарні №4 доправили 13 пасажирів поїзда Київ-Москва, що їхали в одному вагоні з китаянкою, передає агенція новин "Інтерфакс".

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За останню добу жертвами коронавірусу на території материкового Китаю стало 118 осіб. Загальна кількість летальних випадків унаслідок хвороби зросла до 2236. За межами Китаю від вірусу померло вже 10 людей. (21.02.2020)

Саму громадянку КНР із симптомами доправили до інфекційної лікарні. За інформацією епідеміологині Брянської обласної інфекційної лікарні Наталії Смиргінс, стан китаянки задовільний, без клінічних проявів респіраторних захворювань. Аналізи взято за всіма ГРВІ, які характерні для сезонного підйому захворювань. Жінка перебуває під охороною в боксі, що розташований окремо від інших приміщень лікарні.

Серед ізольованих пасажирів є громадяни України

Повідомляється, що серед ізольованих пасажирів є громадяни Росії, а також України та Білорусі. "Усіх їх розміщено в окремій будівлі лікарні. У них узято аналізи на всі вірусні інфекції, а не лише на коронавірус", - повідомила головлікарка міської лікарні Світлана Хандожко. "Ми чекаємо на результати аналізів", - додала вона.

Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що "головний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення", тобто до Москви. В "Укрзалізниці" також уточнили, що громадянку КНР зняли з потяга на російській залізничній станції Суземка.

МЗС України перевіряє інформацію про ізоляцію українців із поїзда

Тим часом міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про ізоляцію громадян України на карантин у місті Брянську, які були пасажирами поїзда Київ-Москва. Про це в пресслужбі зовнішньополітичного відомства повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

  • На борту літака були не тільки українці

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  • Літак авіакомпанії SkyUp

    Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Літак - на дезінфекцію

    Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.

  • Медики в захисних костюмах та респіраторах

    Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин

    Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.

  • У Нових Санжарах готуються до гостинного прийому

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    Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.

  • Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

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    До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.

  • Кордон поліції навколо автобусів з евакуйованими з Уханю

    Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Автобуси з людьми довелось брати під охорону

    Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.

  • Сутички в Нових Санжарах

    Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими

    Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.

  • Бронетехника у Нових Санжарах

    Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

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    Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.

  • Аби заспокоїти натовп, поліція почала затримувати протестувальників

    Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Затримані й поранені

    Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.

  • Гончарук, Скалецька та Аваков дають брифінг у Нових Санжарах

    Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Український прем'єр відвідав Нові Санжари

    Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.

  • Санаторій в Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих з Уханю

    Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Ситуація в Нових Санжарах нормалізується

    Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.

    Автор: Микола Кондратенко


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