У Росії відкривають центри видачі паспортів жителям ОРДЛО

У Росії почали відкривати центри видачі в спрощеному порядку російських паспортів жителям ОРДЛО. Першим в тестовому режимі почав працювати центр в місті Новошахтинськ Ростовської області, де видаватимуть паспорти жителям самопроголошеної "ЛНР". Про це у понеділок, 29 квітня, повідомив представник міністерства внутрішніх справ Росії з питань міграції Кирил Адзінов, передає агентство "РИА-Новости". За його словами, 30 квітня відкриється другий центр - для жителів "ДНР".

Згідно з даними МВС Росії, приймати заяви про отримання російського громадянства будуть уповноважені особи в "ДНР" та "ЛНР", а розглядати їх будуть в Ростовській області. Там же будуть і видавати документи. Передбачається, що процес розгляду буде тривати до трьох місяців. У відомстві зазначили, що звернутися за російським паспортом можна буде, не відмовляючись від громадянства України.

Центр видачі може приймати до 200 заяв на день. "У нас новий указ, який передбачає інший розгляд отримання громадянства: минаючи стадію ДТП (дозвіл на тимчасове проживання. - Ред.) і стадію отримання посвідки на проживання", - додав представник МВС.

Своєю чергою "заступник начальника управління міграційної служби" "ЛНР" Руслан Найда повідомив, що в даний час жителям "республіки" не потрібно виїжджати в Росію для подачі документів. Вони можуть подати їх на території "ЛНР", а уповноважена особа відвезе їх в Новошахтинськ. "Заявник особисто повинен буде приїхати за паспортом, коли ми від наших російських колег отримаємо інформацію про прийняте позитивне рішення щодо конкретної людини", - сказав Найда, передає агенція "Інтерфакс".

За даними співробітника головного управління МВС Росії по Ростовській області Олександра Саврасова, охочі отримати російський паспорт мають подати наступні документи: заяву на отримання громадянства, документ, що засвідчує особу, документ про зміну прізвища, довідку про оплату держмита та фотографії. Тим часом президент РФ Володимир Путін заявив, що вигоду від спільного громадянства зможуть отримати і росіяни, і українці, передає агенція Reuters.

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок уже засудили у Євросоюзі та США.

27 квітня Путін заявив, що допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу. "Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - заявив він.

Карикатура Сергія Йолкіна