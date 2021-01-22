У Росії відбуваються акції на підтримку Навального

У Росії в суботу, 23 січня, відбуваються акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального та інших ув'язнених активістів. Перші акції почалися у Хабаровську, Південно-Сахалінську, Магадані, Владивостоці, Благовіщенську. Силовики почали затримувати протестувальників.

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За даними кореспондента Deutsche Welle, станом на ранок за місцевим часом на вулиці Хабаровська вийшли понад 700 людей. Більшість учасників були у захисних масках. Присутні скандували: "Ми не боїмося!", "Банду Путіна - під суд!" і "Путін - злодій!".

Поліцейські з мегафонами говорили, що акція в Хабаровську не узгоджена з владою, і вимагали від її учасників розійтися. Силовики ОМОНу намагалися відтіснити присутніх з площі. Згодом вони почали затримувати людей. Кількість затриманих наразі невідома. За оцінками місцевого штабу Навального у соцмережі Twitter, йдеться про декілька десятків людей.

Крім того, активісти повідомляють, що силовики ОМОНу застосовують силу до протестувальників, також вони знімають демонстрантів на відео. На розповсюджених активістами відео видно, як силовики б'ють протестувальників кийками на вулиці. Також повідомляється про побиття затриманих протестувальників.

За оцінками місцевої мерії, у протесті в Хабаровську взяли участь 250 осіб.

Водночас, за даними правозахисників, тривають масові затримання учасників протесту у Владивостоці. Відео розгону протестувальників опублікував штаб Навального. Також у місіті погіршилася якість мобільного зв'язку.

У Владивостоці, за даними місцевої влади, участь в акції на підтримку Навального взяли близько 500 людей.

Тим часом у Москві вже повністю перегородили Пушкінську площу за кілька годин до майбутньої акції, повідомляє інтернет-видання SotaVision.

Акції на підтримку Навального 23 січня заплановані не тільки у Росії, але і в США та в країнах Європи.

Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали при проходженні паспортного контролю після прибуття в московський аеропорт "Шереметьєво". Згодом його заарештували на 30 діб. Приводом для затримання Навального стала справа "Ів Роше". 2 лютого Симоновський суд Москви має намір розглянути клопотання про заміну Навальному умовного терміну у справі косметичної компанії "Ів Роше" на реальний. Крім того, проти опозиціонера порушено справу про нібито фінансові махінації з пожертвуваннями в заснованому ним Фонді боротьби з корупцією (ФБК). Політик називає всі кримінальні справи проти нього сфабрикованими.

Як повідомлялося, 19 січня Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального оприлюднив розслідування про палац на узбережжі Чорного моря, який, як стверджують автори, належить президенту Росії Володимиру Путіну. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заперечує наявність у Володимира Путіна цієї резиденції.

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