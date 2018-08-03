У Росії внаслідок аварії вертольота загинули 18 людей

У Красноярському краї Росії у суботу, 4 серпня, розбився вертоліт Мі-8, котрий перевозив 15 робітників, які працювали на нафтовому родовищі. Внаслідок аварії всі пасажири і троє членів екіпажу загинули, інформує агенція "Інтерфакс". Повідомляється, що на борту знаходились працівники "РН-Ванкор" (дочірнього товариства компанії "Роснефть").

За попередньою інформацією, наданою в прес-службі авіакомпанії "Ютейр", трагедія сталася через те, що лопатки Мі-8 зачепили труби для нафтогазової промисловості, які перевозив на зовнішній підвісці інший вертоліт.

При цьому вертоліт, який зачепив пасажирський Мі-8, змушений був скинути вантаж на землю, аби не зазнати аварії, повідомило джерело на місці катастрофи інформагенцію. Екіпаж вантажного гелікоптера не постраждав.

Бортові самописці Мі-8 вже знайдені, однак джерела в оперативному штабі на місці аварії повідомляють, що вони навряд чи містять "достатньо інформації, щоб встановити причини події", адже аварія сталася надто стрімко.

Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі з необачності двох або більше осіб.