У Росії блокують DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook

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Частині користувачів РФ недоступні сайти Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузи", BBC, Facebook, не відкриваються магазини додатків App Store і Google Play.
У Росії у ніч на п'ятницю, 4 березня, вочевидь, розпочалось блокування сайту медіакомпанії Deutsche Welle, мовлення якої у РФ раніше було припинено, співробітників московського офісу позбавлено акредитації. Блокувань зазнали сайти "Радио Свобода" й низки інших ЗМІ. Про це повідомляють Globalcheck і Telegram-канал "ЗаТелеком". Рівень доступу до сайту DW, за даними Globalcheck, упав до 0 відсотків, а до сайту "Радіо Свобода" - до 83 відсотків.
У РФ також недоступні для частини користувачів соцмережа Facebook, сайти видання "Медуза", російської служби BBC. Зранку 4 березня Роскомнагляд офіційно повідомив про обмеження доступу до сайтів "Медузи", "Радио Свобода" й російської служби BBC – про це повідомляється у реєстрі відомства. Доступність сайтів "Медузи" й BBC, згідно з Globalcheck, - 17 процентів, Facebook - 37 процентів. Також, у більшості користувачів не відкриваються магазини додатків App Store і Google Play.
Роскомнагляд 1 березня на вимогу Генпрокуратури заблокував сайт телеканалу "Дождь", а "Ехо Москви" відключили від ефіру. На думку відомства, на сайтах телеканалу й радіостанції було розміщено матеріали із закликами до екстремістької діяльності й хибні дані про дії російських військових в Україні. Після цього "Дождь" тимчасово зупинив роботу, а рада директорів ліквідувала "Ехо Москви" та сайт радіостанції. Роскомнагляд також висунув вимогу Google видалили додаток "Еха Москви".
Через висвітлення подій в Україні
Окрім того, 1 березня, Роскомнагляд заблокував сайт видання "Тайга.інфо" через публікації про війну в Україні. Перед тим блокувань зазнав сайт студентського журналу Doxa "через гайд про те, як розмовляти з родичами та колегами, які вірять російській пропаганді ".
Було заблоковано сайти "Настоящего времени", New Times, "Крым.Реалии" та російськомовної версії "Интерфакс-Украина". На вимогу Генпрокуратури до реєстру заборонених сайтів внесено українські видання "Гордон", "Корреспондент" та "Українська правда".
Роскомнагляд висунув вимогу видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", "Дождя" та інших ЗМІ за те, що події в Україні у них називалися війною.
Від Telegram Роскомнагляд вимагає видалити ботів з інформацією про російських військових, "які начебто перебувають у списках полонених або загиблих у ході спецоперації на Україні". Про це йдеться у Telegram-каналі регулятора.
Відомство вважає, що такі телеграм-боти "націлено на збір достовірних даних про військовослужбовців та членів їхніх сімей й цинічно грають на почуттях батьків та інших родичів". Зібрану інформацію може бути використано для протиправних дій, йдеться у повідомленні.
Роскомнагляд не прокоментував ситуацію.
DW залишиться у діалозі з росіянами
Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбург 3 березня звернувся до громадян Росії й нагадав, що медіакомпанія не є урядовим ЗМІ. Вона бачить свою місію у відстоюванні свободи слова й вільного доступу до інформації. "Ми вважаємо своїм завданням залишатися у діалозі з людьми в Росії. У такому діалозі не обійтись без неприємної правди", - підкреслив Лімбург.
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