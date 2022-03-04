У Росії блокують DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook

У Росії у ніч на п'ятницю, 4 березня, вочевидь, розпочалось блокування сайту медіакомпанії Deutsche Welle, мовлення якої у РФ раніше було припинено, співробітників московського офісу позбавлено акредитації. Блокувань зазнали сайти "Радио Свобода" й низки інших ЗМІ. Про це повідомляють Globalcheck і Telegram-канал "ЗаТелеком". Рівень доступу до сайту DW, за даними Globalcheck, упав до 0 відсотків, а до сайту "Радіо Свобода" - до 83 відсотків.

У РФ також недоступні для частини користувачів соцмережа Facebook, сайти видання "Медуза", російської служби BBC. Зранку 4 березня Роскомнагляд офіційно повідомив про обмеження доступу до сайтів "Медузи", "Радио Свобода" й російської служби BBC – про це повідомляється у реєстрі відомства. Доступність сайтів "Медузи" й BBC, згідно з Globalcheck, - 17 процентів, Facebook - 37 процентів. Також, у більшості користувачів не відкриваються магазини додатків App Store і Google Play.

Роскомнагляд 1 березня на вимогу Генпрокуратури заблокував сайт телеканалу "Дождь", а "Ехо Москви" відключили від ефіру. На думку відомства, на сайтах телеканалу й радіостанції було розміщено матеріали із закликами до екстремістької діяльності й хибні дані про дії російських військових в Україні. Після цього "Дождь" тимчасово зупинив роботу, а рада директорів ліквідувала "Ехо Москви" та сайт радіостанції. Роскомнагляд також висунув вимогу Google видалили додаток "Еха Москви".

Через висвітлення подій в Україні

Окрім того, 1 березня, Роскомнагляд заблокував сайт видання "Тайга.інфо" через публікації про війну в Україні. Перед тим блокувань зазнав сайт студентського журналу Doxa "через гайд про те, як розмовляти з родичами та колегами, які вірять російській пропаганді ".

Було заблоковано сайти "Настоящего времени", New Times, "Крым.Реалии" та російськомовної версії "Интерфакс-Украина". На вимогу Генпрокуратури до реєстру заборонених сайтів внесено українські видання "Гордон", "Корреспондент" та "Українська правда".

Роскомнагляд висунув вимогу видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", "Дождя" та інших ЗМІ за те, що події в Україні у них називалися війною.

Від Telegram Роскомнагляд вимагає видалити ботів з інформацією про російських військових, "які начебто перебувають у списках полонених або загиблих у ході спецоперації на Україні". Про це йдеться у Telegram-каналі регулятора.

Відомство вважає, що такі телеграм-боти "націлено на збір достовірних даних про військовослужбовців та членів їхніх сімей й цинічно грають на почуттях батьків та інших родичів". Зібрану інформацію може бути використано для протиправних дій, йдеться у повідомленні.

Роскомнагляд не прокоментував ситуацію.

DW залишиться у діалозі з росіянами

Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбург 3 березня звернувся до громадян Росії й нагадав, що медіакомпанія не є урядовим ЗМІ. Вона бачить свою місію у відстоюванні свободи слова й вільного доступу до інформації. "Ми вважаємо своїм завданням залишатися у діалозі з людьми в Росії. У такому діалозі не обійтись без неприємної правди", - підкреслив Лімбург.

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