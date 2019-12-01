 У Росії автобус упав у річку: щонайменше 19 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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У Росії автобус упав у річку: щонайменше 19 загиблих

У Забайкальському краї Росії автобус упав у річку. Внаслідок автокатастрофи загинуло щонайменше 19 осіб

Автобус упав на кригу річки Куенга

Автобус упав на кригу річки Куенга

DW.COM

Щонайменше дев'ятеро осіб загинули і 10 отримали травми внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом на Житомирщині. Водія вантажівки затримали. (23.09.2019)

Унаслідок дорожно-транспортної пригоди з автобусом, що виконував к Забайкальському краї Росії рейс за маршрутом Сретенськ - Чита, загинули щонайменше 19 осіб, включно з водієм, ще принаймні 21 особа постраждала. Про це в неділю, 1 грудня, повідомила адміністрація регіону.

За даними Державтоінспекції МВС РФ, у автобуса луснуло колесо, після чого транспортний засіб упав з мосту на вкриту кригою річку Куенга. Рятувальникам довелося діяти особливо обережно, щоб автобус не провалився під кригу. Серед загиблих внаслідок ДТП - двоє дітей. 

За даними міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, в автобусі перебували 45 осіб. Транспортний засіб поставили "на колеса". Врятовано 26 пасажирів.

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