У Росії автобус упав у річку: щонайменше 19 загиблих

Унаслідок дорожно-транспортної пригоди з автобусом, що виконував к Забайкальському краї Росії рейс за маршрутом Сретенськ - Чита, загинули щонайменше 19 осіб, включно з водієм, ще принаймні 21 особа постраждала. Про це в неділю, 1 грудня, повідомила адміністрація регіону.

За даними Державтоінспекції МВС РФ, у автобуса луснуло колесо, після чого транспортний засіб упав з мосту на вкриту кригою річку Куенга. Рятувальникам довелося діяти особливо обережно, щоб автобус не провалився під кригу. Серед загиблих внаслідок ДТП - двоє дітей.

За даними міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, в автобусі перебували 45 осіб. Транспортний засіб поставили "на колеса". Врятовано 26 пасажирів.