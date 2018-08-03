У російській службі виконання покарань заперечують погіршення стану Сенцова

Федеральна служба виконання покарань Росії заявила в суботу, 11 серпня, що інформація про погіршення стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова не відповідає дійсності. Прес-служба російської пенітенціарної служби заперечила повідомлення ЗМІ, що Олег Сенцов "схуд на 30 кілограмів". Нагадаємо, Олега Сенцова утримують у колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, відомій як "Білий ведмідь". Сенцов голодує вже 90-й день. Він розпочав свою безстрокову акцію протесту 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у РФ.

У службі виконання покарань Росії стверджують, що Олег Сенцов перебуває під індивідуальним медичним спостереженням, йому призначили підтримувальну терапію.

"На сьогодні дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров'я не спостерігається. Від запропонованої госпіталізації в лікарню засуджений відмовився в письмовій формі. Показань до екстреної госпіталізації не встановлено", - йдеться в заяві пенітенціарного відомства РФ, цитує агентство "Інтерфакс". У ФСВП твердять, що стан здоров'я українського режисера задовільний.

Як повідомлялося раніше, глава Федеральної служби виконання покарань Геннадій Корнієнко пообіцяв сенаторці РФ Людмилі Нарусовій не допустити смерті Сенцова. Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан 8 серпня повідомила, що він почувається дуже погано. Про погіршення стану Сенцова поінформував і адвокат політв'язня Дмитро Дінзе.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним наголосив на важливості того, щоб Росія негайно знайшла гуманітарне вирішення ситуації навколо Олега Сенцова.