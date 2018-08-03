 У російській службі виконання покарань заперечують погіршення стану Сенцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У російській службі виконання покарань заперечують погіршення стану Сенцова

У російській пенітенціарній службі стверджують, що стан Олега Сенцова задовільний. Сенцов голодує вже 90-й день.

Олег Сенцов голодує вже 90-й день

Олег Сенцов голодує вже 90-й день

Федеральна служба виконання покарань Росії заявила в суботу, 11 серпня, що інформація про погіршення стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова не відповідає дійсності. Прес-служба російської пенітенціарної служби заперечила повідомлення ЗМІ, що Олег Сенцов "схуд на 30 кілограмів". Нагадаємо, Олега Сенцова утримують у колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, відомій як "Білий ведмідь". Сенцов голодує вже 90-й день. Він розпочав свою безстрокову акцію протесту 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у РФ. 

У службі виконання покарань Росії стверджують, що Олег Сенцов перебуває під індивідуальним медичним спостереженням, йому призначили підтримувальну терапію.

DW.COM

У трагічний фінал голодування Олега Сенцова не хочеться вірити. Режисер повинен творити, а не вмирати у в'язниці. Але важливішим є залишатися живим у боротьбі за свободу, вважає Сергій Руденко. (10.08.2018)

Голодування Олега Сенцова небезпечно загрожує його здоров'ю, сказав Еммануель Макрон Володимиру Путіну. Франція закликає Росію знайти гуманітарне вирішення. (10.08.2018)

В адміністрації Володимира Путіна отримали лист матері Олега Сенцова з проханням помилувати українського політв'язня. Водночас керівник служби виконання покарань РФ обіцяє не дати Сенцову померти. (09.08.2018)

"На сьогодні дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров'я не спостерігається. Від запропонованої госпіталізації в лікарню засуджений відмовився в письмовій формі. Показань до екстреної госпіталізації не встановлено", - йдеться в заяві пенітенціарного відомства РФ, цитує агентство "Інтерфакс". У ФСВП твердять, що стан здоров'я українського режисера задовільний.

Як повідомлялося раніше, глава Федеральної служби виконання покарань Геннадій Корнієнко пообіцяв сенаторці РФ Людмилі Нарусовій не допустити смерті Сенцова. Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан 8 серпня повідомила, що він почувається дуже погано. Про погіршення стану Сенцова поінформував і адвокат політв'язня Дмитро Дінзе.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним наголосив на важливості того, щоб Росія негайно знайшла гуманітарне вирішення ситуації навколо Олега Сенцова.

Дивитись відео 01:32
Now live
01:32 хв

Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018)  

Також за темою

Ukraine | Demonstrationen zur Freilassung des in Russlands inhatierten Filmemachers Oleg Sentsov

Голодування Сенцова: Макрон закликав Путіна до "гуманітарного вирішення" 10.08.2018

Голодування Олега Сенцова небезпечно загрожує його здоров'ю, сказав Еммануель Макрон Володимиру Путіну. Франція закликає Росію знайти гуманітарне вирішення.

Ukraine #freesentsov Demonstration in Kiew

Адвокат Сенцова: "Фізичний стан Олега значно погіршився" 09.08.2018

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про погіршення його стану, а також про те, чому російська влада зволікає з помилуванням або звільненням українця.

Screenshot Oleg Senzow

Росія показала фото Олега Сенцова 09.08.2018

Фото Олега Сенцова, який голодує 88 днів, опублікувала омбудсменка РФ. За твердженням служби виконання покарань, український політв'язень - не в критичному стані.

Докладно

Сервісу Airbnb виповнюється 10 років

10 років Airbnb: успіх, проблеми та їхнє подолання

Засновники Airbnb перевернули туристичну галузь догори дриґом. Популярному сервісу виповнюється 10 років.  

Зів'ялі цукрові буряки у Гессені, Німеччина

Німецькі фермери зазнали мільярд євро збитків через спеку

Сільське господарство в Німеччині сильно постраждало від спеки. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  