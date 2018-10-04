У російському Волгограді виявили масове поховання солдатів Вермахту

Під час будівельних робіт у Волгограді (колишньому Сталінграді) на півдні Росії виявлено масове поховання близько 800 німецьких солдатів, які загинули в роки Другої світової війни. Про це в п'ятницю, 5 жовтня, повідомили в Народному союзі Німеччини з догляду за воєнними похованнями (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - VDK).

За даними організації, братська могила була виявлена при прокладанні ділянки водогону в центрі міста. Частина поховання перебуває під житловою забудовою, де проведення розкопок вкрай ускладнене, повідомляє агентство dpa.

При ідентифікації зв'язуються з родичами

VDK вже майже 25 років у співпраці з владою Росії стежить за воєнними похованнями німецьких солдатів у регіоні. При ідентифікації загиблих представники союзу зв'язуються з їхніми родичами. Перепоховання здійснюються на офіційних військово-меморіальних цвинтарях, зокрема, "Россошки", що розташоване приблизно за 30 кілометрів від Волгограда. Туди ж повинні бути перенесені останки, виявлені цього разу в масовому похованні в центрі міста.

За кількістю сумарних безповоротних втрат Сталінградська битва стала однією з найкривавіших у світовій історії і однією з найважливіших у Другій світовій війні. З боку Червоної армії в ній загинули понад 478 тисяч військових, з боку Вермахту - близько 300 тисяч. Німецькі союзники - італійці, румуни, угорці, хорвати - втратили сумарно близько 200 тисяч осіб. Число жертв серед мирних жителів неможливо встановити навіть приблизно, проте лік йде на десятки тисяч.