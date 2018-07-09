У родини екс-депутата Держдуми РФ конфіскували замок в Німеччині

Рішення про експропріацію замку Райнхардсбрун у вівторок, 10 липня, ухвалило Земельне адміністративне відомство. Ініціатива повернути замок в держвласність виходила від уряду Тюрингії.

Бодо Рамелов

Нинішнє рішення - безпрецедентне в сучасній історії ФРН. "Я дуже радий цьому рішенню. Воно засвідчило, що обраний нами шлях повернути у власність землі замку і парк, себе виправдало. Тепер часи занепаду і екстрених заходів відомств з охорони пам'яток залишаться позаду", - запевнив прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) в комюніке, переданому DW прес-службою земельного уряду. Розгляд урядового клопотання про націоналізацію замку тривав півтора року.

Російські власники і причини експропріації

Причиною експропріації стала загроза остаточного руйнування пам'ятника архітектури, долею якого російські власники не цікавилися відтоді, як придбали його наприкінці 2008 року. Господарями, як показало розслідування DW, протягом майже десяти років було сімейство Острягіних з Ямало-Ненецького округу Росії на чолі з чиновником з багаторічним стажем і колишнім депутатом Держдуми від "Єдиної Росії" Анатолієм Острягіним.

На відновлення замку знадобляться десятки мільйонів євро

Замок росіяни придбали за 12 мільйонів євро, які були переведені з рахунків офшорної компанії з Белізу. Після придбання замку власники провели низку сумнівних операцій, внаслідок яких замок опинився під заставою через багатомільйонні борги. Купівля замку і подальші дії стали предметом уваги правоохоронних органів Німеччини.

Мільйони євро на відновлення

Уряд Тюрингії вже запланував у бюджеті на 2018-2019 роки 1,9 мільйона євро на початок відновлювальних робіт в Райнхардсбруні.

У цілому першочергові заходи оцінюються в п'ять мільйонів євро. Надалі ж планується шукати нового інвестора. На повне відновлення замку, за підрахунками фахівців, доведеться витратити від 30 до 40 мільйонів євро.

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