 У РНБО заявили, що Україна не змінює свого орієнтиру на НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У РНБО заявили, що Україна не змінює свого орієнтиру на НАТО

В контексті суперечливих заяв депутатки Ірини Верещук щодо НАТО, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заявив про незмінність курсу України на вступ до Альянсу.

Прапор НАТО

Україна не змінює своїх орієнтирів і продовжує рухатися в НАТО. Про це заявив перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Михайло Коваль під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі у середу, 25 вересня. Там Коваль і міністерка України у справах ветеранів Оксана Коляда взяли участь у засіданні спільної робочої групи між НАТО і Україною з питань воєнної реформи. Про це повідомляє кореспондент DW.

"Сьогоднішнє засідання говорить про те, що Україна не змінює своїх орієнтирів. Навпаки, усі, хто брав участь у ньому (…), - чи-то представники Альянсу, які тут перебували, чи-то представники всіх країн Альянсу, - відзначили великий позитив, який іде від нашої країни у плані її майбутнього вступу до Альянсу", - заявив Коваль.

Нагадаємо, в Україні активні обговорення викликали висловлювання голови підкомітету Верховної Ради з держбезпеки і оборони, представниці фракції "Слуга народу" Ірини Верещук. А саме, в інтерв'ю українському телеканалу вона заявила про інтеграцію України до НАТО таке: "Нам не можна йти туди, де нас не чекають". "Я далека від думки, що РФ хоча б колись нам "дозволить", якщо таке слово можна застосувати до суверенної незалежної держави, вступити до НАТО", - додала вона, розмірковуючи про приклад Фінляндії, яка не входить до Альянсу, але має дуже тісну співпрацю з ним. Згодом Верещук заявила, що її слова перекрутили, поставивши в заголовки , що "Україні не потрібне НАТО".

DW.COM

Київ посилить діалог з НАТО через припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, заявили у Міністерстві закордонних справ України. (02.08.2019)

НАТО наполягає на важливості встановлення істини та покарання винних за збиття літака рейсу MH17. Тим часом Нідерланди просять Росію передати слідству Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у цій справі. (07.09.2019)

Київ хоче залучити НАТО до фінансування ветеранських просторів

Основною темою засідання стало створення в кожній області України ветеранських просторів, тобто центрів, у яких ветерани можуть отримати всебічну допомогу. Ці простори, за словами Оксани Коляди, поєднуватимуть державні та недержавні зусилля, а також допомогу іноземних партнерів "у питанні соціалізації ветеранів, професійної адаптації, питаннях психологічної підтримки, юридичних послуг, навчання їх у відкритті власної справи, роботи з родинами". "Наша стратегічна ціль - успішний, фінансово незалежний і реінтегрований в суспільство ветеран", - заявила міністерка. Її відомство координуватиме роботу цих просторів. Чотири пілотні ветеранські простори вже працюють, уточнила Коляда, - в Житомирі, Миколаєві, Рівному та Одесі.

В українському уряді хочуть залучити кошти з трастового фонду НАТО до роботи цих просторів. Йдеться про трастовий фонд НАТО з переходу від військової до цивільної кар'єри, перший етап якого завершився. У його рамках Альянс фінансував програми з навчання ветеранів, а також психологічної підтримки для них. За словами Коляди, Норвегія, яка координувала цей трастовий фонд, заявила про готовність співфінансувати і наступний етап його роботи. "З реакції представників інших країн ми маємо величезну надію на успіх", - додала міністерка.

Дивитись відео 01:52

Чи достатньо сил НАТО для захисту від Росії? - суперечка на Conflict Zone (09.08.2019)

Аудіо й відео до теми

Чи достатньо сил НАТО для захисту від Росії? - суперечка на Conflict Zone (09.08.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsident Poroschenko beim Truppenbesuch in Chuhuiv

Законопроект Порошенка про нацбезпеку: розмиті стандарти НАТО 02.03.2018

Президент України заявляє про надзвичайну важливість проекту закону "Про національну безпеку". Чи справді законопроект Порошенка наближає вступ України в НАТО та запускає докорінні реформи?

Реклама

Докладно

Конгрес США

Як проводиться імпічмент у США?

Проти Дональда Трампа розпочато процедуру імпічменту. DW пояснює, як це проводиться.  

Ostseepipeline Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Експерт про газові переговори: Росія поки не шантажує

Чи вдасться Україні та Москві вчасно укласти новий контракт на транзит газу в ЄС, в інтерв'ю DW пояснив експерт IFRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  