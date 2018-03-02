У РНБО заявили, що Україна не змінює свого орієнтиру на НАТО

Україна не змінює своїх орієнтирів і продовжує рухатися в НАТО. Про це заявив перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Михайло Коваль під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі у середу, 25 вересня. Там Коваль і міністерка України у справах ветеранів Оксана Коляда взяли участь у засіданні спільної робочої групи між НАТО і Україною з питань воєнної реформи. Про це повідомляє кореспондент DW.

"Сьогоднішнє засідання говорить про те, що Україна не змінює своїх орієнтирів. Навпаки, усі, хто брав участь у ньому (…), - чи-то представники Альянсу, які тут перебували, чи-то представники всіх країн Альянсу, - відзначили великий позитив, який іде від нашої країни у плані її майбутнього вступу до Альянсу", - заявив Коваль.

Нагадаємо, в Україні активні обговорення викликали висловлювання голови підкомітету Верховної Ради з держбезпеки і оборони, представниці фракції "Слуга народу" Ірини Верещук. А саме, в інтерв'ю українському телеканалу вона заявила про інтеграцію України до НАТО таке: "Нам не можна йти туди, де нас не чекають". "Я далека від думки, що РФ хоча б колись нам "дозволить", якщо таке слово можна застосувати до суверенної незалежної держави, вступити до НАТО", - додала вона, розмірковуючи про приклад Фінляндії, яка не входить до Альянсу, але має дуже тісну співпрацю з ним. Згодом Верещук заявила, що її слова перекрутили, поставивши в заголовки , що "Україні не потрібне НАТО".

Київ хоче залучити НАТО до фінансування ветеранських просторів

Основною темою засідання стало створення в кожній області України ветеранських просторів, тобто центрів, у яких ветерани можуть отримати всебічну допомогу. Ці простори, за словами Оксани Коляди, поєднуватимуть державні та недержавні зусилля, а також допомогу іноземних партнерів "у питанні соціалізації ветеранів, професійної адаптації, питаннях психологічної підтримки, юридичних послуг, навчання їх у відкритті власної справи, роботи з родинами". "Наша стратегічна ціль - успішний, фінансово незалежний і реінтегрований в суспільство ветеран", - заявила міністерка. Її відомство координуватиме роботу цих просторів. Чотири пілотні ветеранські простори вже працюють, уточнила Коляда, - в Житомирі, Миколаєві, Рівному та Одесі.

В українському уряді хочуть залучити кошти з трастового фонду НАТО до роботи цих просторів. Йдеться про трастовий фонд НАТО з переходу від військової до цивільної кар'єри, перший етап якого завершився. У його рамках Альянс фінансував програми з навчання ветеранів, а також психологічної підтримки для них. За словами Коляди, Норвегія, яка координувала цей трастовий фонд, заявила про готовність співфінансувати і наступний етап його роботи. "З реакції представників інших країн ми маємо величезну надію на успіх", - додала міністерка.