У Римі знову гучно лунає критика санкцій ЄС щодо Росії

Глава уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що санкції ЄС проти Росії діють не тільки проти Москви, але і завдають шкоди італійським підприємствам. "Самі по собі санкції не приносять нічого позитивного, а завдають шкоди як нашим компаніям, так і російському громадянському суспільству", - сказав Конте, виступаючи в італійському парламенті у вівторок, 16 жовтня, цитує агентство Reuters.

За словами Конте, на саміті ЄС, який пройде 17-18 жовтня в Брюсселі, ймовірно, буде можливість обговорити це питання, зокрема, як правильно застосовувати так званий "подвійний підхід" - непохитність та водночас вибудовування діалогу з Москвою.

Напередодні міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні розкритикував санкції проти Росії як "соціальний, культурний та економічний абсурд".

Представники партій, що сформували популістський уряд Італії, ще під час передвиборчої кампанії обіцяли домагатися скасування санкцій ЄС проти Росії. Санкції щодо банківського, фінансового та енергетичного секторів російської економіки було подовжено у червні, їхній термін спливає наприкінці січня 2019 року. Італія тоді дала згоду на подальше продовження санкцій.

Конте має намір здійснити поїздку до Москви 24 жовтня для переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.