 У Римі знову гучно лунає критика санкцій ЄС щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Римі знову гучно лунає критика санкцій ЄС щодо Росії

Президент Італії Джузеппе Конте вважає, що санкції проти Росії "не приносять нічого позитивного", шкодять італійському бізнесу та російському громадянському суспільству.

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте критикує санкції

Глава уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що санкції ЄС проти Росії діють не тільки проти Москви, але і завдають шкоди італійським підприємствам. "Самі по собі санкції не приносять нічого позитивного, а завдають шкоди як нашим компаніям, так і російському громадянському суспільству", - сказав Конте, виступаючи в італійському парламенті у вівторок, 16 жовтня, цитує агентство Reuters.

DW.COM

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель знову наголосила, що послаблення санкцій проти Росії можливе лише у разі прогресу в реалізації Мінських угод, якого поки немає. (14.09.2018)

Серед нових підсанкційних російських підприємств - кілька науково-виробничих, які постачають обладнання для російських збройних сил. (25.09.2018)

За словами Конте, на саміті ЄС, який пройде 17-18 жовтня в Брюсселі, ймовірно, буде можливість обговорити це питання, зокрема, як правильно застосовувати так званий "подвійний підхід" - непохитність та водночас вибудовування  діалогу з Москвою. 

Напередодні міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні розкритикував санкції проти Росії як "соціальний, культурний та економічний абсурд".

Представники партій, що сформували популістський уряд Італії, ще під час передвиборчої кампанії обіцяли домагатися скасування санкцій ЄС проти Росії. Санкції щодо банківського, фінансового та енергетичного секторів російської економіки було подовжено у червні, їхній термін спливає наприкінці січня 2019 року. Італія тоді дала згоду на подальше продовження санкцій.

Конте має намір здійснити поїздку до Москви 24 жовтня для переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

Дивитись відео 01:13
Now live
01:13 хв

Єдність попри втрати: скільки коштують Заходу санкції щодо Росії? (15.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Єдність попри втрати: скільки коштують Заходу санкції щодо Росії? (15.12.2017)  

Також за темою

Italien Rom Guiseppe Conte

Сенат Італії висловив довіру уряду Джузеппе Конте 06.06.2018

Верхня палата італійського парламенту переважною більшістю висловила довіру новому уряду країни на чолі з Джузеппе Конте. Голосування у нижній палаті має відбутися 6 червня.

Symbolbild Verhältnis EU Russland

ЄС продовжив економічні санкції щодо Росії на шість місяців 05.07.2018

Рада ЄС до кінця січня 2019 року продовжила секторальні санкції проти Росії через її агресію в Україні. Вони стосуються фінансового, енергетичного, оборонного секторів російської економіки.

Berlin Merkel und Ministerpräsident Conte Italien

Італія виступає проти автоматичного подовження санкцій ЄС проти Росії 27.06.2018

Італія відстоюватиме на саміті ЄС відмову від автоматичного подовження санкцій проти Росії. Про це заявив очільник італійського уряду Джузеппе Конте.

Реклама

Докладно

Томас Бремер

Теолог: РПЦ прорахувалася із церковною ситуацією в Україні

Професор Томас Бремер розповів DW про прорахунки Росії на тлі нещодавніх рішень Вселенського Синоду. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  