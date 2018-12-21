У ралі "Дакар" уперше візьме участь гонщик із синдромом Дауна

Автомобільні перегони "Дакар" уперше відбудуться в межах однієї країни - Перу. 25-річний перуанець Лукас Баррон буде штурманом в екіпажі свого батька, який п'ять разів брав участь у цьому ралі.
У автомобільних перегонах "Дакар" у 2019 році вперше візьме участь гонщик із синдромом Дауна. 25-річний перуанець Лукас Баррон буде штурманом в екіпажі свого батька Жака Баррона під час ралі, яке стартує 6 січня в Перу.
Завдання штурмана - стежити за трасою і повідомляти про ймовірні технічні проблеми. "Наша мета - дійти до фінішу", - заявив Лукас Баррон у четвер, 3 січня, інформагенції AFP.
Уперше в історії "Дакару" всі десять етапів перегонів відбудуться в межах однієї країни - Перу. "Це буде просто, адже ми знаємо маршрут", - вважає Лукас Баррон.
Батько Лукаса розповів, що без жодних труднощів зареєстрував сина для участі в ралі. За його словами, Лукас здоровий, має необхідні дозвільні документи і може чудово контролювати стан автомобіля. Сам 55-річний Жак Баррон уже п'ять разів брав участь у ралі "Дакар".
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