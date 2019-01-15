У районі Керченської протоки горять два судна, є загиблі

Два судна під прапором Танзанії загорілися в понеділок, 21 січня, в районі Керченської протоки, повідомляє агенство "Інтерфакс".

За даними російського Федерального агентства морського і річкового транспорту (Росморрічфлот), на борту суден перебувала 31 особа, серед членів екіпажів були громадяни Індії та Туреччини.

Морякам довелося стрибати у воду, щоб врятуватися від вогню. Як повідомляє агентство Reuters, рятувальники витягнули з з води живими 14 моряків, десять осіб загинули, доля ще семи поки невідома. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Пожежа спалахнула на танкерах "Канді" та "Маестро", які перебували на якірній стоянці в нейтральних водах південніше мису Опук. Пожежа розпочалася на одному судні та перекинулася на інше. Скоріше за все, з одного танкера на інший перекачувалося паливо, вважають у Росморрічфлоті.