У Раді Європи та Європарламенті привітали обмін утримуваними

У Раді Європи у суботу, 7 вересня, привітали обмін утримуваними особами між Україною та Росією, який відбувся раніше цього дня. "Ми вітаємо звільнення сьогодні ув'язнених Росією і Україною. Це - важливий і обнадійливий крок у напрямку нормалізації відносин між двома державами-членами Ради Європи", - заявив речник генерального секретаря Ради Європи Даніель Гельтґен (Daniel Höltgen), передає агенція новин "Інтерфакс". Він додав, що Рада Європи готова допомогти сторонам у процесі примирення за підтримки Європейського суду з прав людини.

Найбільша фракція Європарламенту - Європейської народної партії (ЄНП) - також привітала звільнення українських політв'язнів, яких утримували в Росії. "Ми вітаємо звільнення лауреата премії імені Сахарова Олега Сенцова та інших українців з російських в'язниць. Ми бажаємо пану Сенцової і його колегам мирного повернення в Україну і якнайшвидшого повного відновлення від тих труднощів, які вони пережили. Що стосується Олега Сенцова, ми особливо згадуємо його мужнє голодування", - йдеться у заяві офіційного представника фракції Міхаеля Ґалера (Michael Gahler).

Реакція правозахисних організацій у Росії

Правозахисна організація Amnesty International вважає обмін утримуваними між Москвою і Києвом кроком до встановлення справедливості щодо них. "Ми, звісно, вітаємо, що люди, які не повинні перебувати в ув'язненні, зараз звільнені. Звісно, це не встановлення повної справедливості щодо всіх тих, хто став учасниками цього обміну, але це крок в її бік", - сказав прессекретар російського відділення організації Олександр Артем'єв, цитує "Інтерфакс".

Своєю чергою директорка російського представництва Amnesty International Наталія Звягіна повідомила, що організація "хотіла б, щоб відбувся обмін у форматі "всіх на всіх". За її словами, такий обмін став би актом справедливості стосовно всіх політичних ув'язнених.

У правозахисній організації Human Rights Watch також вітають факт звільнення політичних ув'язнених та закликають звільнити всіх затриманих з політичних мотивів. "Ми дуже вітаємо факт звільнення політичних ув'язнених, тобто людей, які з політичних підстав перебувають в ув'язненні (...) Ми не можемо закликати до обміну "всіх на всіх". Але ми закликаємо до звільнення всіх, хто перебуває в ув'язненні з політичних підстав" , - повідомила представниця організації Юлія Горбунова.

Як повідомлялося, вдень 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Київу 35 осіб, серед яких українські політв'язні та моряки.