 У Раді Європи розкритикували Москву через масові затримання на мітингу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Раді Європи розкритикували Москву через масові затримання на мітингу

Усі легітимні незалежні кандидати мають бути допущені до міських виборів у Москві, заявили в Раді Європи, звернувши увагу на насильство з боку поліції під час мітингу у російській столиці.

Під час мітингу в Москві були затримані понад тисячу людей

Під час мітингу в Москві були затримані понад тисячу людей

У Раді Європи закликали Москву допустити до виборів до міської думи російської столиці незалежних кандидатів. "Я з занепокоєнням спостерігав за останніми подіями, що відбувалися перед виборами у Москві (…) Усі легітимні кандидати повинні бути допущені до участі, і повинні бути гарантовані вільні і чесні вибори. Росія як держава-член Ради Європи повинна дотримуватися європейських стандартів у виборчому процесі", - заявив у неділю, 28 липня, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. Він додав, що має намір обговорити цю ситуацію з головою російської Центральної виборчої комісії Еллою Памфіловою. Заява Ягланда оприлюднена на сайті Ради Європи.

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) занепокоєні арештами та затриманнями сотень людей у російській столиці під час мітингу на підтримку незалежних кандидатів до міської думи Москви. "Я глибоко стурбована масовими арештами демонстрантів і неспівмірними діями поліції, коли вона намагалася розігнати їх. Свобода слова та свобода зібрань є важливими умовами для демократії", - наголосила президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є в заяві. Вона додала, що у всіх країнах-членах Ради Європи та загалом у будь-якому демократичному суспільстві усі точки зору, включаючи критичні до влади, мають право бути вільно висловленими.

DW.COM

Затримання понад тисячі осіб на мітингу опозиції в Москві і невиправдане застосування сили проти мирних демонстрантів порушують права на свободу зібрань і думок, заявили в Брюсселі. (28.07.2019)

Поліція повідомила, що затримала 1074 людини під час акції проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до міської думи Москви. Деякі мітингарі, а також представники ЗМІ, отримали травми. (27.07.2019)

Як повідомлялося, 27 липня в Москві відбувся несанкціонований мітинг на підтримку незалежних кандидатів до Московської міськдуми. За даними російської поліції, в акції взяли участь близько 3500 людей. Вони вимагали, щоб виборчком Москви скасував рішення про визнання недійсними сотень підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах.

Під час акції поліція провела масові затримання. За уточненими даними правозахисного медіапорталу "ОВД-Инфо", було затримано 1373 особи, поліція повідомила про 1074 затриманих. Під час затримань силовики діяли жорстоко. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали.

Дивитись відео 00:55

Лавров vs. Геращенко: скандальне рішення ПАРЄ по Росії (25.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Лавров vs. Геращенко: скандальне рішення ПАРЄ по Росії (25.06.2019)  

Також за темою

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

У Москві з затримань почалась акція за вільні вибори у Мосміськдуму 27.07.2019

Біля будівлі московської мерії відбувається акція проти недопуску незалежних кандидатів на вибори у Мосміськдуму. Поліція здійснила масові арешти, затримані також незалежні кандидати Дмитро Гудков та Юлія Галяміна.

Europarat in Straßburg

Делегація РФ уже голосує в ПАРЄ - обрано генсека Ради Європи 26.06.2019

За участі російської делегації новою генеральною секретаркою Ради Європи обрана представниця Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

Frankreich | Parlamentarische Versammlung des Europarates PACE

Права російської делегації в ПАРЄ підтвердили без обмежень 26.06.2019

Резолюція ПАРЄ остаточно підтвердила повноваження делегації Росії. За це асамблея вимагає від Москви звільнити українських моряків і співпрацювати у розслідуванні катастрофи МН17. Про Крим і Донбас не згадали.

Реклама

Докладно

Ukraine setzt russischen Tanker Nika Spirit aka Neyma in Hafen im Schwarzen Meer fest (Reuters/State Border Guard Service of Ukraine)

Що відомо про затриманий в Ізмаїлі російський танкер

Затриманий СБУ російський танкер NIKA SPIRIT восени минулого року заблокував Керченську протоку. Що він робив в Ізмаїлі?  

Президент США Дональд Трамп

Трамп назвав "дурістю" Макрона податок для інтернет-гігантів

Дональд Трамп назвав дурістю французький податок для американських технологічних гігантів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  