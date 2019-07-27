У Раді Європи розкритикували Москву через масові затримання на мітингу

У Раді Європи закликали Москву допустити до виборів до міської думи російської столиці незалежних кандидатів. "Я з занепокоєнням спостерігав за останніми подіями, що відбувалися перед виборами у Москві (…) Усі легітимні кандидати повинні бути допущені до участі, і повинні бути гарантовані вільні і чесні вибори. Росія як держава-член Ради Європи повинна дотримуватися європейських стандартів у виборчому процесі", - заявив у неділю, 28 липня, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. Він додав, що має намір обговорити цю ситуацію з головою російської Центральної виборчої комісії Еллою Памфіловою. Заява Ягланда оприлюднена на сайті Ради Європи.

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) занепокоєні арештами та затриманнями сотень людей у російській столиці під час мітингу на підтримку незалежних кандидатів до міської думи Москви. "Я глибоко стурбована масовими арештами демонстрантів і неспівмірними діями поліції, коли вона намагалася розігнати їх. Свобода слова та свобода зібрань є важливими умовами для демократії", - наголосила президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є в заяві. Вона додала, що у всіх країнах-членах Ради Європи та загалом у будь-якому демократичному суспільстві усі точки зору, включаючи критичні до влади, мають право бути вільно висловленими.

Як повідомлялося, 27 липня в Москві відбувся несанкціонований мітинг на підтримку незалежних кандидатів до Московської міськдуми. За даними російської поліції, в акції взяли участь близько 3500 людей. Вони вимагали, щоб виборчком Москви скасував рішення про визнання недійсними сотень підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах.

Під час акції поліція провела масові затримання. За уточненими даними правозахисного медіапорталу "ОВД-Инфо", було затримано 1373 особи, поліція повідомила про 1074 затриманих. Під час затримань силовики діяли жорстоко. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали.