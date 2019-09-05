У Раді Європи закликають захистити незалежність НАБУ

У Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO) закликають Україну гарантувати, що під час розробки та ухвалення законодавства у сфері регулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) будуть дотримані вимоги щодо незалежності цього органу. Про це йдеться в листі за підписом президента GRECO Маріна Мрчели на ім'я глави української делегації у GRECO, члена Національної ради з питань антикорупційної політики Михайла Буроменського. Лист опубліковано в четвер, 7 травня, на сайті організації.

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У листі йдеться про те, що увагу GRECO привернув законопроєкт під номером 3133, який зареєстрований у Верховній Раді і який передбачає зміни до законодавства про НАБУ, зокрема в частині підстав звільнення директора бюро. Автори законопроєкту - народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), Антоніна Славицька (ОПЗЖ), Дмитро Лубінець (група "За майбутнє"), Андрій Ніколаєнко (фракція "Батьківщина").

"Дозвольте мені наголосити, що у своєму звіті четвертого раунду оцінювання України GRECO відзначає важливість операційної незалежності НАБУ. Зокрема, як зазначено в нещодавньому звіті про виконання рекомендацій, GRECO акцентує на необхідності захистити НАБУ від неналежного впливу або тиску, щоб забезпечити його операційну незалежність при цьому повністю виконавши вимоги рекомендацій GRECO", - йдеться в листі. Звіт GRECO, на який посилається у листі Мрчела, був опублікований організацією наприкінці березня цього року.

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Мрчела просить Буроменського довести зміст цього листа до відома компетентних органів влади, "щоб переконатися, що під час розробки та ухвалення законодавства органи влади України повністю дотримуються вимог GRECO щодо незалежності НАБУ, які містяться у звіті четвертого раунду оцінювання, а також у звіті про виконання рекомендацій".

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 28 квітня підтримав законопроєкт №3133, який розширює підстави для звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Після цього голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден попередив Офіс президента України, що можливі зміни законодавства щодо НАБУ призведуть до перегляду дій МВФ в Україні.