У підозрюваного Антоненка знайшли міну з такою самою речовиною, якою підірвали авто Шеремета - слідство

У підриві автомобіля журналіста Павла Шеремета у 2016 році використовували аналогічну речовину, залишки якої знайшли у міні, яка була вилучена у підозрюваного у вбивстві журналіста - Андрія Антоненка. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомило управління комунікації Національної поліції України за матеріалами Головного слідчого управління.

Такий висновок зробили слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи. Дослідження здійснювали фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз міністерства юстиції України. Відповідно до висновку експертів, під час обшуку у підозрюваного було вилучено непромисловим способом вихолощену промислово виготовлену бойову протипіхотну осколкову міну направленої дії МОН-50. Як повідомляється, її корпус був виготовлений у 1987 році на заводі "Дунаріт" у болгарському місті Русе. Він був оснащений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році.

У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких був підірваний автомобіль Шеремета, повідомили правоохоронці. На корпусі та всередині міни експерти також виявили змішані біологічні сліди, їхня належність буде встановлена додатково.

Як повідомляється, наразі Антоненко відмовився пояснювати походження та мету зберігання міни, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе. Окрім того, він відмовляється від проведення слідчих експериментів.

Як повідомлялося, 12 грудня у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.

Слідство вважає підозрюваного Андрія Антоненка організатором вбивства Павла Шеремета. 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував його до 8 лютого 2020 року. 20 грудня Антоненко подав позов про захист честі та гідності до президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапку та першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля.