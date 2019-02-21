 У Південній Кореї визнали неконституційною жорстку заборону абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Південній Кореї визнали неконституційною жорстку заборону абортів

Заборона абортів обмежує права вагітних жінок та суперечить Конституції Південної Кореї, постановили судді конституційного суду.

Демонстрація за скасування заборони абортів у Південній Кореї перед конституційним судом країни

Демонстрація за скасування заборони абортів у Південній Кореї перед конституційним судом країни

Заборона абортів є порушенням Основного закону Південної Кореї, таке рішення ухвалив конституційний суд країни в четвер, 11 квітня, повідомляє агенція dpa. Це рішення підтримали семеро суддів, двоє висловилися проти. Таким чином, судді конституційного суду закликають парламент до кінця наступного року послабити закон про аборти та дозволити вагітним жінкам переривати вагітність на ранній стадії. Якщо до кінця 2020 року законодавці не ухвалять відповідних змін, то заборона штучного переривання вагітності буде скасована автоматично.

Судді зауважують, що чинне законодавство, яке ухвалили ще 66 років тому, обмежує права вагітних жінок приймати рішення, які стосуються їхньої власної особи.

DW.COM

Сенат Аргентини не схвалив законопроект, що дозволяє переривання вагітності. З 2007 по 2016 рік у країні за нелегальний аборт були засуджені 63 особи. (09.08.2018)

Парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів. Жінкам дозволили переривати вагітність до 12-го тижня, а при загрозі здоров'ю та життю або при патологіях - і на більш пізніх термінах вагітності. (14.12.2018)

Протягом останніх років у Південній Кореї тривають дебати щодо скасування заборони абортів. Попри заборону, у країні все одно проводять численні нелегальні штучні переривання вагітності, однак це рідко призводить до покарань, зазначає dpa. Так, за оцінками державного Інституту здоров'я і соціальних питань країни, у 2017 році в Південній Кореї жінки у віці 15-44 років зробили близько 50 тисяч абортів, більшість з яких - нелегально.

У Південній Кореї аборти криміналізували ще 1953 року - вони були заборонені в усіх випадках. Однак у 1973 році до закону внесли поправки, які дозволяють штучне переривання вагітності у разі зґвалтування, інцесту, а також у деяких інших випадках, якщо вагітність загрожує життю і здоров'ю жінки. Відповідальність за порушення законодавства зараз несуть як самі жінки, так і лікарі, які проводять переривання вагітності. За такі дії передбачені штраф чи ув'язнення, залежно від тяжкості злочину.

Дивитись відео 01:47

Аборти в Німеччині: законне право, яке замовчують (23.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Аборти в Німеччині: законне право, яке замовчують (23.10.2018)  

Також за темою

Schwangerschaftsabbruch Broschüren Aufklärung Paragraf 219a

У Німеччині спростили надання інформації щодо абортів 21.02.2019

Ухвалені Бундестагом зміни до Кримінального кодексу Німеччини дозволяють лікарям повідомляти, що їхні медичні заклади роблять аборти, але без жодних деталей. Ухвалене рішення критикують борці за права жінок.

Internationaler Frauentag 2018 - Marseille, Frankreich

Доповідь AI: права людини, "мачо" в політиці та кампанія #MeToo 10.12.2018

До 70-річчя хартії ООН про права людини Amnesty International опублікувала щорічну доповідь. Особливе місце у ній посідає проблема дискримінації жінок у світі.

Аборти в Німеччині: законне право, яке замовчують (23.10.2018) 23.10.2018

Про аборти в Німеччині неохоче говорять ані політики, ані лікарі-гінекологи, ані жінки, які планують перервати вагітність. Чому ж ця тема така складна для німців? (via DW-Stories)

Реклама

Докладно

Вибори президента України, 31 березня 2019 року

Що треба знати про вибори президента України-2019

31 березня в Україні відбулися президентські вибори. Головне про правила голосування - в огляді DW.  

Плавуча сонячна електростанція в японському Інамі

Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Експериментальна плавуча фотоелектростанція у Литві може допомогти вирішити просторові проблеми у невеликих країнах.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  