У Південній Кореї визнали неконституційною жорстку заборону абортів

Заборона абортів є порушенням Основного закону Південної Кореї, таке рішення ухвалив конституційний суд країни в четвер, 11 квітня, повідомляє агенція dpa. Це рішення підтримали семеро суддів, двоє висловилися проти. Таким чином, судді конституційного суду закликають парламент до кінця наступного року послабити закон про аборти та дозволити вагітним жінкам переривати вагітність на ранній стадії. Якщо до кінця 2020 року законодавці не ухвалять відповідних змін, то заборона штучного переривання вагітності буде скасована автоматично.

Судді зауважують, що чинне законодавство, яке ухвалили ще 66 років тому, обмежує права вагітних жінок приймати рішення, які стосуються їхньої власної особи.

Протягом останніх років у Південній Кореї тривають дебати щодо скасування заборони абортів. Попри заборону, у країні все одно проводять численні нелегальні штучні переривання вагітності, однак це рідко призводить до покарань, зазначає dpa. Так, за оцінками державного Інституту здоров'я і соціальних питань країни, у 2017 році в Південній Кореї жінки у віці 15-44 років зробили близько 50 тисяч абортів, більшість з яких - нелегально.

У Південній Кореї аборти криміналізували ще 1953 року - вони були заборонені в усіх випадках. Однак у 1973 році до закону внесли поправки, які дозволяють штучне переривання вагітності у разі зґвалтування, інцесту, а також у деяких інших випадках, якщо вагітність загрожує життю і здоров'ю жінки. Відповідальність за порушення законодавства зараз несуть як самі жінки, так і лікарі, які проводять переривання вагітності. За такі дії передбачені штраф чи ув'язнення, залежно від тяжкості злочину.