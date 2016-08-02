 У Південній Америці масове відключення електроенергії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2019

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Новини

У Південній Америці масове відключення електроенергії

48 мільйонів людей залишились без світла. Збій стався в енергетичній мережі Аргентини, що спричинило масове відключення електроенергії в цій та сусідніх країнах.

Блекаут у Буенос-Айресі (архівне фото)

Блекаут у Буенос-Айресі (архівне фото)

У країнах Південної Америки у неділю, 16 червня, сталось масове відключення електроенергії. За повідомленнями енергетичних компаній, без електрики залишилися повністю Аргентина та Уругвай. Збій в мережах стався також у деяких районах Бразилії, Парагваю та Чилі.

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Унаслідок сильних опадів у Парагваї затопило багато сіл, полів і доріг. Розташоване на півдні країни місто Пілар затоплене практично цілком. Десятки тисяч людей змушені залишити свої домівки. (12.05.2019)

У столиці Венесуели, а також у багатьох штатах країни, сталося відключення електрики. Влада говорить про "саботаж" на найбільшій електростанції. (08.03.2019)

Як повідомила енергетична компанія Edesur Argentina, причиною відключення світла є "масові збої" в енергосистемі. Уругвайський провайдер UTE заявив, що збій в аргентинській мережі стався о 7 ранку за місцевим часом. Це викликало масове відключення електрики по всій території країні та у деяких районах сусідньої.

Аргентинська газета La Nación повідомила про відключення електроенергії у Буенос-Айресі та інших регіонах. В аргентинській столиці вимкнені світлофори, на коліях зупинились потяги, передає агенція epd. В Аргентині та Уругваї разом мешкають 48 мільйонів людей. Обидві країни поділяють спільну енергосистему, яка походить від спільної гідроелектростанції Сальто-Гранде.

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