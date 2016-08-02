У Південній Америці масове відключення електроенергії

У країнах Південної Америки у неділю, 16 червня, сталось масове відключення електроенергії. За повідомленнями енергетичних компаній, без електрики залишилися повністю Аргентина та Уругвай. Збій в мережах стався також у деяких районах Бразилії, Парагваю та Чилі.

Як повідомила енергетична компанія Edesur Argentina, причиною відключення світла є "масові збої" в енергосистемі. Уругвайський провайдер UTE заявив, що збій в аргентинській мережі стався о 7 ранку за місцевим часом. Це викликало масове відключення електрики по всій території країні та у деяких районах сусідньої.

Аргентинська газета La Nación повідомила про відключення електроенергії у Буенос-Айресі та інших регіонах. В аргентинській столиці вимкнені світлофори, на коліях зупинились потяги, передає агенція epd. В Аргентині та Уругваї разом мешкають 48 мільйонів людей. Обидві країни поділяють спільну енергосистему, яка походить від спільної гідроелектростанції Сальто-Гранде.