У Південному Судані офіційно припинилася громадянська війна

Сторони конфлікту в громадянській війні в Південному Судані в неділю, 5 серпня, підписали мирний договір, інформує агенція dpa. Посередником у мирних перемовинах виступив Судан. "Угода передбачає готовність усіх сторін до перемир'я", - заявив очільник МЗС Судану. Президент Південного Судану Салва Киїр висловив сподівання, що сторони дотримуватимуться угоди і конфлікт у країні припиниться.

Підписаний договір передбачає створення перехідних органів влади, до яких належатимуть 550 законотворців та 35 міністрів. Також передбачено поділ влади в країні, де останні п'ять років тривав збройний конфлікт між народністю дінка, до якої належить президент Салва Киїр, і народністю нуер, до якої належить раніше відправлений у відставку віце-президент Рієк Машар. Згідно з угодою, Машар знову обійме посаду віце-президента.

Південний Судан оголосив незалежність від Судану в 2011 році. Від 2013 року тут точилася громадянська війна, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей, економічного колапсу та змусила близько чотирьох мільйонів громадян залишити свої домівки і стати біженцями.