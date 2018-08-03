 У Південному Судані офіційно припинилася громадянська війна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

У Південному Судані офіційно припинилася громадянська війна

Президент і колишній віце-президент Південного Судану підписали мирний договір. Громадянська війна в країні тривала п'ять років і забрала десятки тисяч життів.

Салва Киїр підписує мирний договір

Салва Киїр підписує мирний договір

Сторони конфлікту в громадянській війні в Південному Судані в неділю, 5 серпня, підписали мирний договір, інформує агенція dpa. Посередником у мирних перемовинах виступив Судан. "Угода передбачає готовність усіх сторін до перемир'я", - заявив очільник МЗС Судану. Президент Південного Судану Салва Киїр висловив сподівання, що сторони дотримуватимуться угоди і конфлікт у країні припиниться. 

Підписаний договір передбачає створення перехідних органів влади, до яких належатимуть 550 законотворців та 35 міністрів. Також передбачено поділ влади в країні, де останні п'ять років тривав збройний конфлікт між народністю дінка, до якої належить президент Салва Киїр, і народністю нуер, до якої належить раніше відправлений у відставку віце-президент Рієк Машар. Згідно з угодою, Машар знову обійме посаду віце-президента.

Південний Судан оголосив незалежність від Судану в 2011 році. Від 2013 року тут точилася громадянська війна, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей, економічного колапсу та змусила близько чотирьох мільйонів громадян залишити свої домівки і стати біженцями.

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Близько половини населення Південного Судану потерпає від лютого голоду

Громадянська війна призвела до того, що 48 відсотків населення цієї африканської країни потерпає від сильного голоду. Без негайних дій гуманітарна катастрофа може набути ще більших масштабів, застерігають в ООН. (26.02.2018)  

ООН: Більше мільйона дітей з Південного Судану стали біженцями

Більше половини біженців з Південного Судану, які перебувають у сусідніх африканських країнах, - діти та підлітки заявляють у ООН. Ще мільйон підлітків налічується серед внутрішніх переселенців у самій країні. (08.05.2017)  

Переговори щодо Південного Судану за участі Обами не принесли результату

Американський президент Барак Обама зустрівся в Ефіопії з представникам країн регіону, проте їм не вдалося досягти згоди щодо шляхів розв'язання кризи у Південному Судані. (27.07.2015)  

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