 У п′ятницю триватиме евакуація з Маріуполя - Верещук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У п'ятницю триватиме евакуація з Маріуполя - Верещук

72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.

Колона автобусів з евакуйованими з Маріуполя

Колона автобусів з евакуйованими з Маріуполя (архівне фото)

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину четверга, 5 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами першої половини п'ятниці, 6 травня (час київський).

++00.35++

У п'ятницю заплановано евакуацію з точки ТРЦ "Порт Сіті" у Маріуполі, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram-каналі. "Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12:00", - написала урядовиця.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що евакуація планується до Запоріжжя. "Маріуполь. Евакуація. Завтра 12:00 біля ТРЦ "Порт-Сіті" має пройти посадка в автобуси до Запоріжжя. Попереджайте близьких і рідних. Плекаємо надію та сподіваємось, що безпекова ситуація дозволить провести евакуацію за планом", - написав посадовець.

Читайте також: AP: Унаслідок удару по драмтеатрі в Маріуполі могли загинути 600 людей

Дивитись відео 03:19

Старий і собака: 200 кілометрів пішого порятунку з Маріуполя (03.05.2022)

Реклама

Докладно

Нафтова вишка у російському Альметьєвську (архівне фото)

Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії

Разом із шостим пакетом санкцій ЄС розривати найважливіші економічні зв'язки з РФ, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.  

Газопровід (символічне фото)

Юрій Вітренко: Потрібне повне ембарго на нафту й газ з Росії

Глава "Нафтогазу України" - про ризики пошкодження української ГТС і важливість повного ембарго на нафту і газ з РФ.  