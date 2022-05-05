У п'ятницю триватиме евакуація з Маріуполя - Верещук

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72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину четверга, 5 травня.
На цій сторінці DW стежить за новинами першої половини п'ятниці, 6 травня (час київський).
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У п'ятницю заплановано евакуацію з точки ТРЦ "Порт Сіті" у Маріуполі, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram-каналі. "Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12:00", - написала урядовиця.
Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що евакуація планується до Запоріжжя. "Маріуполь. Евакуація. Завтра 12:00 біля ТРЦ "Порт-Сіті" має пройти посадка в автобуси до Запоріжжя. Попереджайте близьких і рідних. Плекаємо надію та сподіваємось, що безпекова ситуація дозволить провести евакуацію за планом", - написав посадовець.
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