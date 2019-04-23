 У приміщенні Верховної Ради відбулись обшуки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2019

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Новини

У приміщенні Верховної Ради відбулись обшуки

Спікер парламенту Андрій Парубій повідомив про блокування силовиками процесу запуску сенсорної кнопки для голосування.

Український парламент

Український парламент

У приміщенні Верховної Ради правоохоронці здійснювали слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження про використання несертифікованої продукції під час обслуговування системи "Рада". Про це у вівторок, 27 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

За інформацією агенції, обшуки в центрі управління системи "Рада" відбувались не тільки 27 серпня, а й 23 серпня. При цьому повідомляється, що провадження розслідує Державне бюро розслідувань (ДБР), а СБУ здійснює оперативний супровід.

Раніше у вівторок голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій заявив про блокування силовиками процесу запуску сенсорної кнопки для голосування. "За 10 хвилин до того, як мало розпочатися загальне тестування, коли 450 працівників Верховної Ради готові були зайти до зали і провести це тестування, до приміщення Верховної Ради без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих, працівників Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань", - заявив Парубій. Він додав, що правоохоронці зайшли в комп'ютерний центр і повідомили про проведення слідчих дій. При цьому вони заблокували роботу комп'ютерного центру і дали вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників апарату в зал.

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